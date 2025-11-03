Obavijesti

Sport

Komentari 0
MEĐU NJIMA I JEDAN HRVAT

Modrić je Španjolcima otkrio Top 5 nogometaša u povijesti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Daniele Mascolo

Luka Modrić otkrio svojih top 5 nogometaša: Maradona, Totti, Ronaldo, Boban i Zidane! Neka imena će vas iznenaditi

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odabrao je za mrežni portal španjolskog dnevnika AS petoricu najboljih nogometaša u povijesti, što je prikazano u kratkom videu objavljenom u ponedjeljak (as.com). U njemu je 40-godišnji vezni igrač Milana bio upitan da izdvoji petoricu igrača iz bilo kojeg povijesnog razdoblja, koji se njemu najviše sviđaju.

- Maradona, Francesco Totti, brazilski Ronaldo, Zvonimir Boban, koji je moj idol, i Zizou (Zinedine Zidane) - odgovorio je Modrić.

On je najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida, koji je napustio ljetos nakon 13 sezona provedenih u španjolskoj prijestolnici. S Hrvatskom je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018., a iste mu je godine dodijeljena i Zlatna lopta kao najboljem nogometašu svijeta. Ima i broncu sa Svjetskog prvenstva 2022., a trebao bi predvoditi Hrvatsku i na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine, što će mu biti peto sudjelovanje na najvećoj nogometnom natjecanju.

OSTALO

