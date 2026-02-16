Modrić je u jednome sami vrh Europe, a Španjolci pišu: 'Može se bez svega, ali bez Luke ne...'

Luka Modrić još jednom je pokazao koliko je bitan za Milan te da je i dalje jedan od najboljih veznjaka na svijetu. Rossonerima je donio pobjedu protiv Pise golom pred sami kraj utakmice (2-1) i tako očuvao svoj klub u utrci za naslov. Hvalospjevi od tada nisu prestali, a sada je španjolski Diario As objavio i zanimljive činjenice.

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

“Možeš bez gotovo svega, osim bez Luke Modrića. Ako imaš sreću da ga imaš u svojoj momčadi. Ovog vikenda Juventus je izgubio od Intera, unatoč kontroverznim sudačkim odlukama, a utakmica Napoli – Roma završila je 2:2. Milan je zadržao nade u Scudetto zahvaljujući pogotku u 85. minuti koji je protiv Pise postigao osvajač Zlatne lopte iz 2018. godine”, stoji u tekstu pa se dodaje:

"S 40 godina veznjak hrvatske reprezentacije kreće se terenom s lakoćom i okretnošću mladića, ali njegova predanost i lukavost pripadaju veteranu čije je tehničko umijeće teško nadmašiti."

Uz to, As je otkrio jednu zanimljivu stvar koja se tiče Modrića. Naime, Do danas su Rossoneri ostvarili 23 uzastopne utakmice bez poraza. Pretrpjeli su samo jedan poraz, u svojoj prvoj ligaškoj utakmici protiv Cremonesea. Od tada nisu izgubili, a samo devet igrača ima dulji niz bez poraza od Luke Modrića, uključujući dvojicu koja su trenutno u momčadi: Bartesaghija i Saelemaekersa. Ovim nizom, Modrić je iza sebe ostavio i druge legende Milana, kao što su Cafu, Kaka, Ancelotti i Zvonimira Bobana.

Foto: Fabio Fagiolini/IPA Sport / ipa-agency.net

Španjolski medij detaljno je proučio statistiku vezanu uz učinak Luke Modrića, s posebnim naglaskom na njegova dodavanja, i pritom otkrio vrlo zanimljiv podatak. Hrvatski veznjak uspješno realizira 61,41 posto svojih dodavanja prema suigračima, čime prednjači među svim igračima na svojoj poziciji, ne samo u talijanskom prvenstvu, nego i u svim ligama petice.

“Jasno je da klub već radi na produljenju ugovora na još jednu godinu, budući da mu sadašnji ugovor istječe na kraju sezone. Ugovor zapravo uključuje opciju produljenja, što bi donijelo i povećanje neto plaće na 4,5 milijuna eura (sada mu je 3,5 milijuna) ako se Milan plasira u sljedeću Ligu prvaka. S obzirom na stanje na ljestvici i njegovu ukupnu izvedbu, vrlo je malo dvojbi oko takvog raspleta, pa konačna odluka ovisi isključivo o Luki Modriću, koji bi je mogao donijeti prije nego što se pridruži hrvatskoj reprezentaciji za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Taj ključni potez u potpunosti je u njegovim rukama”, zaključuje As.