VIDEO Kako smo preokrenuli Nizozemce: Krama iz penala, a Pašalić zapalio cijeli stadion!

Nije najbolje počelo za Hrvatsku u polufinalu Lige nacija. Kada je Donny Malen zabio za vodstvo Nizozemske u prvom poluvremenu, rastužio je hrvatske navijače, ali ne i utišao. Vatreni nisu izgledali najbolje u prvom dijelu, navijači su ih gurali gromoglasnim navijanjem koliko su mogli, ali nije išlo. Zabrinutih pogleda naši su reprezentativci otišli na odmor, a onda...

Neka druga Hrvatska izašla je u nastavku utakmice! Rastrčani, razigrani i puni energije, naši reprezentativci razletjeli su se terenom i iznenadili Nizozemce koji su dominirali u prvom dijelu. Pritisnuli smo, zaprijetili preko Kramarića, a onda nas je malo i sreća pomazila! Andrej Kramarić je u 55. minuti izjednačio na 1-1 iz jedanaesterca.

Luka Modrić je na rubu šesnaesterca ukrao loptu Gakpu, sjurio se prema golu pa pao nakon što ga je igrač Liverpoola povukao za rame. Iskusni majstor poput Luke znao je kako se postaviti, a Gakpo je naivno nasjeo. Istvan Kovacs nije puno razmišljao, pokazao je na bijelu točku za opću euforiju među hrvatskim navijačima na krcatom De Kuipu.

Svi su očekivali da će genijalac s brojem deset na leđima preuzeti zadatak, kao što to uvijek radi, ali loptu je prepustio rasnom golgeteru Andreju Kramariću. Krama je bio hladan kao špricer, kao i cijelu karijeru. Loptu je poslao u donji desni kut, a golmana Bijlowa u lijevi. Bio je to i poseban gol za Andreja koji je došao do 24. zgoditka u dresu reprezentacije čime se na vječnoj ljestvici izjednačio upravo s Modrićem.

Hrvatska je nastavila dominirati na krilima izjednačujućeg gola, a cijeli stadion s hrvatskim navijačima eksplodirao je u 73. minuti kada je Pašalić zabio za 2-1! Luka Ivanušec dobio je loptu na lijevoj strani šesnaesterca, cimao je i cimao Dumfriesa pa u petercu pronašao Marija Pašalića koji se pojavio iz drugog plana i pospremio loptu u donji desni kut!

Paša je hrvatski majstor za teške zadatke, spašavao je reprezentaciju i u prošlosti, a sada se u kazao u najboljem mogućem trenutku. Idemo po finale!