Zizou: Fali nam samopouzdanja, moram pronaći neko rješenje...

''Kraljevski klub'' poražen je od Šahtara rezultatom 3-2 (3-0), a trener Reala Zinedine Zidane preuzeo je odgovornost za poraz na stadionu Alfreda di Stefana. Vjeruje da će ipak uspjeti pronaći rješenje za nastavak

<p>Francuski trener Real Madrida, <strong>Zinedine Zidane</strong> (48) preuzeo je odgovornost nakon što je ukrajinski <strong>Šahtar </strong>neočekivano porazio njegovu momčad (2-3).</p><p>Samokritični Zidane svjestan je težine izgubljene utakmice te je oslobodio svoje igrače svake odgovornosti. Smatra da njegovi igrači ne zaslužuju ovakav poraz te da je na njemu da pronađe rješenja koja će im osigurati dobar plasman u Ligi prvaka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Luke Modrića</strong></p><p>- Manjak samopouzdanja i loša prosudba rezultirali su prvim golom za Šahtar. Ovo je bila loša večer za nas, ali ja sam trener i moram pronaći rješenje - izjavio je Zidane.</p><p>- Bila je to teška utakmica koja je rezultirala našim neuspjehom - nadodao je.</p><p>- Sposoban sam ispraviti pogrešku, a vjerujem da će igrači učiniti isto. Sada je ključno da se pripremimo za subotnju utakmicu protiv <strong>Barcelone </strong>- rekao je.</p><p>Gosti su nakon prvog poluvremena vodili 3-0, dok je Real u nastavku zabio dva brza gola, među kojima je bio eurogol Luke Modrića. U sudačkoj nadoknadi postigli su i treći, no on je poništen zbog zaleđa pa su igrači Šahtara mogli početi sa slavljem.</p><p>- Preuzimam odgovornost za prvo poluvrijeme, ono je bilo loše, negdje sam pogriješio. Prvi gol je sve promijenio i na kraju nas je to koštalo. Međutim ovo je tek prva utakmica i mi se sigurno ne mislimo predati - kazao je nakon poraza od ukrajinske momčadi.</p><p>- Ne osvrćem se na ono što ljudi govore. Dolazimo igrati u subotu u 16 sati i zasada smo apsolutno mirni - komentirao je pitanje o bojazni navijača uoči El Clasica.</p><p>- Nije mi drago zbog igrača, oni to ne zaslužuju jer su mi pomogli da ostvarim mnogo pobjeda. Morate misliti da iako je danas sve sivo, sutra će izaći sunce. Pozitivan sam i vjerujem u svoju momčad - zaključio je. </p>