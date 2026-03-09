Modrić o 'tajni' uspjeha Hrvata: Bog nam je dao nešto, vrlo smo ponosan i borben narod...

"Derby della Madonnina" pripao je Milanu Luke Modrića koji je slavio 1-0 golom Estupinana iz 35. minute. Jedan od najbolji igrača ponovno je bio kapetan hrvatske reprezentacije koji je odigrao svih 90 minuta za domaću momčad. Priliku je dobio i Petar Sučić koji je odigrao nešto više od 30 minuta u porazu Intera. Nakon utakmice izjavu za CBS dao je upravo Luka koji je pričao o fenomenu Zadra kao grada koji je dao brojne sportske velikane.

Suočen s pitanjem o “tajni” svojeg rodnog grada, Modrić je ponudio skroman i iskren odgovor koji je brzo oduševio pratitelje.

- Teško je reći. Svi nas pitaju što je to s hrvatskim narodom. Ne znam, valjda nam je Bog dao nešto. Mi smo vrlo ponosan narod, volimo se boriti, volimo patiti i uživamo u tome. Uživamo u onom što radimo. Teško je reći koji je točno razlog, no sretni smo što imamo toliko značajnih ljudi u svijetu - poručio je Modrić.

Objavu su podijelili na društvenm mrežama, a ubrzo je prikupila velik broj reakcija, a komentari su bili ispunjeni hrvatskim zastavama i porukama podrške.

Prijateljstvo koje nadilazi klubove

Druga objava istog medija donosi emotivan video koji slavi dugogodišnje prijateljstvo Modrića i Sergija Ramosa, dvojca koji je godinama dominirao u dresu Real Madrid.

Video započinje isječkom iz studijske emisije uz rub terena, gdje voditelj otkriva da je Ramos stigao na utakmicu kako bi podržao svojeg bivšeg suigrača i prijatelja. Tom je prilikom izgovorio rečenicu koja sažima status hrvatskog kapetana u nogometnom svijetu.

- Luka Modrić nadilazi svaki klub. On je nogomet - istaknuo je voditelj.

Nakon uvoda slijedi montaža zajedničkih trenutaka Modrića i Ramosa u Realovu dresu, zagrljaja nakon pobjeda, proslava golova, podizanja trofeja Lige prvaka i trenutaka međusobne podrške koji svjedoče o dubini njihova odnosa. Uz video stoji i opis: “Veza iz Real Madrida i dalje je jaka”.

Objava je izazvala lavinu reakcija navijača koji su se prisjetili vremena kada je ovaj dvojac dominirao europskim nogometom. Komentari poput “Hala Madrid para siempre” i “Ne možeš mrziti ovog čovjeka” brzo su preplavili objavu, dok su neki navijači napisali i: “Modrić > Iniesta” te “On je nogomet”.