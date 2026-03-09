Obavijesti

Sport

Komentari 1
SVI SE DIVE

Modrić o 'tajni' uspjeha Hrvata: Bog nam je dao nešto, vrlo smo ponosan i borben narod...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Modrić o 'tajni' uspjeha Hrvata: Bog nam je dao nešto, vrlo smo ponosan i borben narod...
Foto: CBS Sports Golazo

Luka Modrić bio je jedan od najboljih igrača na terenu, a ovom pobjedom u gradskom derbiju Milan se približio Interu na prvenstvenoj ljestvici na sedam bodova

Admiral

"Derby della Madonnina" pripao je Milanu Luke Modrića koji je slavio 1-0 golom Estupinana iz 35. minute. Jedan od najbolji igrača ponovno je bio kapetan hrvatske reprezentacije koji je odigrao svih 90 minuta za domaću momčad. Priliku je dobio i Petar Sučić koji je odigrao nešto više od 30 minuta u porazu Intera. Nakon utakmice izjavu za CBS dao je upravo Luka koji je pričao o fenomenu Zadra kao grada koji je dao brojne sportske velikane.

Suočen s pitanjem o “tajni” svojeg rodnog grada, Modrić je ponudio skroman i iskren odgovor koji je brzo oduševio pratitelje.

- Teško je reći. Svi nas pitaju što je to s hrvatskim narodom. Ne znam, valjda nam je Bog dao nešto. Mi smo vrlo ponosan narod, volimo se boriti, volimo patiti i uživamo u tome. Uživamo u onom što radimo. Teško je reći koji je točno razlog, no sretni smo što imamo toliko značajnih ljudi u svijetu - poručio je Modrić.

Objavu su podijelili na društvenm mrežama, a ubrzo je prikupila velik broj reakcija, a komentari su bili ispunjeni hrvatskim zastavama i porukama podrške. 

Prijateljstvo koje nadilazi klubove

Druga objava istog medija donosi emotivan video koji slavi dugogodišnje prijateljstvo Modrića i Sergija Ramosa, dvojca koji je godinama dominirao u dresu Real Madrid.

Video započinje isječkom iz studijske emisije uz rub terena, gdje voditelj otkriva da je Ramos stigao na utakmicu kako bi podržao svojeg bivšeg suigrača i prijatelja. Tom je prilikom izgovorio rečenicu koja sažima status hrvatskog kapetana u nogometnom svijetu.

- Luka Modrić nadilazi svaki klub. On je nogomet - istaknuo je voditelj.

Nakon uvoda slijedi montaža zajedničkih trenutaka Modrića i Ramosa u Realovu dresu, zagrljaja nakon pobjeda, proslava golova, podizanja trofeja Lige prvaka i trenutaka međusobne podrške koji svjedoče o dubini njihova odnosa. Uz video stoji i opis: “Veza iz Real Madrida i dalje je jaka”.

Objava je izazvala lavinu reakcija navijača koji su se prisjetili vremena kada je ovaj dvojac dominirao europskim nogometom. Komentari poput “Hala Madrid para siempre” i “Ne možeš mrziti ovog čovjeka” brzo su preplavili objavu, dok su neki navijači napisali i: “Modrić > Iniesta” te “On je nogomet”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Hajduk - Dinamo 1-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih' za velikih +10!
DERBI NA POLJUDU

Hajduk - Dinamo 1-3: Uvjerljiva pobjeda 'modrih' za velikih +10!

HAJDUK - DINAMO 1-3: 'Modri' su pobjegli najvećem rivalu na 10 bodova prednosti nakon uvjerljive pobjede pred 31.010 gledatelja na Poljudu. Strijelci su bili Zajc, Vidović i Bakrar za Dinamo, a Pukštas za Hajduk
Tko je supruga hajdukovca? 'Imala sam o nogometašima predrasude, ali on me osvojio'
FOTO: IVONA GLAVAŠ

Tko je supruga hajdukovca? 'Imala sam o nogometašima predrasude, ali on me osvojio'

Hajdukov nogometaš Anthony Kalik, koji je u kolovozu 2025. pretrpio napad u jednom splitskom kafiću, u listopadu je stao pred oltar i rekao 'DA' modnoj dizajnerici Ivoni Glavaš s kojom je u vezi od siječnja 2024. godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026