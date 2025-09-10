Obavijesti

PROSLAVIO ROĐENDAN S OBITELJI

Modrić objavio rođendansku fotografiju i raznježio sve...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Najveći hrvatski nogometaš svih vremena, Luka Modrić, proslavio je 40. rođendan, a tim je povodom na Instagramu podijelio dirljive obiteljske trenutke i poslao jasnu poruku – za njega su godine doista samo broj. Legendarni veznjak pokazao je da i dalje zrači mladenačkom energijom, spreman za nove izazove u karijeri.

Na seriji objavljenih fotografija, Modrić pozira nasmijan ispred zlatnih balona koji ispisuju broj 40, držeći rođendansku tortu. U opuštenoj i intimnoj atmosferi, okružen suprugom Vanjom i njihovo troje djece, kapetan Vatrenih proslavio je ovaj veliki jubilej u krugu najbližih. Uz fotografije je napisao: "Godine su samo broj", dodavši emotikone koji simboliziraju snagu i zahvalnost.

Ova proslava dolazi u trenutku velikih promjena za Modrića, koji je ovog ljeta, nakon nevjerojatnih 13 sezona i 28 osvojenih trofeja, napustio Real Madrid i potpisao za talijanskog velikana Milan. Čini se da je rođendan proslavio upravo u svom novom domu u Milanu, gdje započinje novo poglavlje svoje blistave karijere. Da ne namjerava usporiti, dokazao je i samo dan ranije, kada je u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo vodio Hrvatsku do uvjerljive pobjede od 4:0 protiv Crne Gore, upisavši pritom i asistenciju.

Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom
Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Iako je zakoračio u peto desetljeće, Luka Modrić svojom objavom i, još važnije, svojim igrama na terenu pokazuje da njegova strast prema nogometu ne jenjava. Obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju vidjeti što im novi "mladić" u redovima Milana i vječni kapetan Hrvatske sprema u nastavku sezone.

