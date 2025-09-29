Modrić oduševio nogometnu javnost: 'Nema smisla, Luka je s 40 godina tako dobar, sve radi'

Talijanski velikan Milan pobijedio je i četvrtu uzastopnu utakmicu u talijanskom prvenstvu, a sjajan je bio hrvatski reprezentativac Luka Modrić (40), koji je odigrao cijelu utakmicu u pobjedi "rossonera" protiv aktualnog prvaka Napolija (2-1) u petom kolu Serie A.

Saelemaekers (3') i Pulišič (31') donijeli su tri boda Allegrijevom momčadi protiv branitelja naslova, koji je bio stopostotan u prve četiri utakmice. De Bruyne je u 60. minuti ublažio poraz Conteove momčadi golom iz penala.

Popularna nogometna stranica 433, koja broji desetke milijuna pratitelja, objavila je seriju fotografija koje su zapalile društvene mreže, a u centru pažnje je neuništivi hrvatski kapetan, Modrić. Njegova nevjerojatna strast i emocije nakon što je Milan zasjeo na vrh talijanske Serie A malo su koga ostavile ravnodušnim.

Objava prikazuje niz fotografija na kojima Modrić strastveno slavi u crveno-crnom dresu Milana, od urlika oduševljenja do zagrljaja s trenerom. Jedna od slika prikazuje i tablicu Serie A, gdje Milan ponosno stoji na prvom mjestu.

"Pogledajte što Luki Modriću znači vidjeti svoj Milan na vrhu lige. Bio je posvuda večeras — i dalje dominira terenom s 40 godina", stoji u opisu objave globalno poznatog medija, koji je time odao počast hrvatskom maestru. Stranica 433 nije samo običan profil; radi se o jednoj od najvećih svjetskih nogometnih medijskih platformi s više od 77 milijuna pratitelja samo na Instagramu.

Reakcije obožavatelja iz cijelog svijeta bile su jednako emotivne. Komentari su preplavljeni emojijima koze, koji simboliziraju "najvećeg svih vremena", te porukama podrške. Ovo su najpopularniji komentari...

"Ovo nema smisla. On je taako dobar s 40 godina. Svugdje je na terenu, sve radi, jednostavno nevjerojatan igrač."

"Najbolji veznjak u povijesti nogometa."

"Modrić, s 40 godina, trči više nego upola mlađi igrači. On je čaroban."

"On je 40 godina mlad."

"Majstora se ne uspoređuje!"

"Čak je iskoristio i glavu kako bi zaustavio topovski udarac u sudačkoj nadoknadi. Veliko poštovanje."

"Najbolji veznjak u Serie A."

Ova objava još je jedan dokaz da godine za Modrića doista jesu samo broj. Njegova glad za pobjedama i predanost nogometu i dalje inspiriraju milijune navijača diljem svijeta, a čini se da je njegova talijanska avantura tek započela. I to nevjerojatno.