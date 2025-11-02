Obavijesti

PROTIV ROME

Modrić opet odigrao odlično! Pogledajte njegov učinak

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Ovom je pobjedom Milan skočio na treće mjesto ljestvice s 21 bodom, jednim manje od vodećeg Napolija, dok je Roma ostala četvrta s isto toliko

Milan je pobijedio Romu 1-0 u derbiju 10. kola Serie A. Svega je bilo na San Siru, a Luka Modrić odigrao je svih 90 minuta za domaću momčad. 

Hrvatski kapetan opet je bio vrlo raspoložen i razigran. Prema SofaScoreu je zaradio ocjenu 8,1; kreirao je jednu veliku priliku, ostvario dva ključna dodavanja, imao 86 posto točnih dodavanja, poslao pet od osam točnih dugih lopti, a čak sedam puta osvojio je posjed i dobio dva od četiri duela. 

Foto: Sofascore za 24sata

Nastavak je to odličnih igara Modrića u Milanu ove sezone. Ponajbolji je igrač cijele lige, a svojim je prezentacijama u odmakloj dobi oduševio talijansku nogometnu javnost. Odigrao je 11 utakmica, zabio jedan gol i dva namjestio. 

Serie A - AC Milan v Pisa SC
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Ovom je pobjedom Milan skočio na treće mjesto ljestvice s 21 bodom, jednim manje od vodećeg Napolija, dok je Roma ostala četvrta s isto toliko. 

