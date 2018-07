Modrić: Oproštaj? Uh, bolje da pričekam nego odlučim vruć...

Stvarno možemo biti ponosni na sve što smo napravili, pa i na ovu utakmicu. Naravno, tužni smo što smo izgubili, mislim da smo zaslužili više, ali neke nam se stvari nisu poklopile, rekao je Luka Modrić nakon 4-2 poraza u finalu SP-a.

- Što je tu je, idemo dalje. Bez obzira na to što smo izgubili, ovo je po meni najveći uspjeh u hrvatskom sportu, i naravno da smo ponosni na to. Ali kad izgubiš finale, naravno da si opet u drugu ruku tužan, pogotovo kad prezentiraš ovakvu igru kakvu smo mi prezentirali. Na žalost, neki detalji, neke situacije, nisu otišle na našu stranu, i nije se lako non-stop vraćati iz rezultatskog minusa.

- Ali dali smo sve, pokušali smo, nismo se predavali ni kad je bilo 4-1, išli smo dalje naprijed, borili smo se... Odavde iz Rusije odlazimo uzdignute glave i nemamo si što zamjeriti - dodao je Luka, koji je dobio Zlatnu loptu, nagradu za najboljeg igrača turnira.

Što je presudilo?

- Taj drugi gol je bio presudni trenutak utakmice. Kad smo igrali najbolji nogomet, kad izjednačili, kad smo dominirali, sudac sudi penal. Nisam ga vidio i ne mogu reći je li bio, ali puno njih misli da nije bio. Ali to je to, odeš na poluvrijeme u minusu, i to je bio prijelomni trenutak. Njima je dalo još više mogućnosti da se zatvore i igraju na kontre, iz jedne takve su i zabili treći gol.

- Što je tu je, nemamo što pričati o suđenju jer neće ništa promijeniti. Moramo biti ponosni, kad prođe neko vrijeme, kad se slegnu emocije, sigurno da ćemo postati svjesniji svega ovoga. Sada su emocije pomiješane, i treba neko vrijeme da se sve slegne.

Koliko ti znači nagrada kao najboljem igraču turnira?

- Sretan sam i ponosan zbog nagrade, ali bih bio još sretniji i ponosniji da smo osvojili trofej. Hvala suigračima, bez njih bih teško došao do nagrade.

Ide li se s Dalićem u nastavak ove priče, i vidiš li se ti u reprezentaciji i dalje?

- Budućnost ove reprezentacije je sigurno blistava, ali sada razgovarati o tome tko će s kim, kako i što, je bespredmetno. Treba proći nekoliko dana, treba se odmoriti, sabrati emocije i onda vidjeti što i kako dalje. Brzo će nove utakmice, toga sam svjestan, ali bolje je odlučiti nakon tjedan ili desetak dana, nego sad, nakon utakmice.

Je li ovo natjecanje u kojem si najviše uživao od kad si u reprezentaciji?

- Uvijek sam uživao, ali može se reći da na ovom turniru više nego ikada. Svaki put kad sam predstavljao reprezentaciju, osjećao sam ponos i zadovoljstvo, a od kad sam postao kapetan to se podiglo na još jednu veću razinu, tako da se mogu složiti da sam najviše uživao. Svaki trening, svaka utakmica je bila nešto veliko...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.