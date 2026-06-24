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HRVATSKI ČAROBNJAK

Modrić ostaje u Milanu? Talijani pišu da su ključna dva faktora

Piše Ivan Tomašković,
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Modrić ostaje u Milanu? Talijani pišu da su ključna dva faktora
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SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U aktualnom ugovoru ima i mogućnost produljenja suradnje za još jednu sezonu

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Kapetan Vatrenih Luka Modrić koncentriran je isključivo na nastupe 'vatrenih' na Mundijalu, dok na klupskom planu nije donio konačnu odluku o svojoj budućnosti u Milanu. Kako piše Football Italia pozivajući se na Gazzettu dello Sport, hrvatski kapetan i dalje drži sve opcije otvorenima. Važnu ulogu u raspletu mogao bi imati razgovor s novim trenerom Rubenom Amorimom, koji je planiran u sljedećim tjednima.

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SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Modrić je prošle sezone s 41 godinom na leđima imao važnu ulogu u Milanu, upisavši 37 nastupa uz dva gola i tri asistencije. U aktualnom ugovoru ima i mogućnost produljenja suradnje za još jednu sezonu, uz plaću od 3,5 milijuna eura neto godišnje.

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Talijani piše da bi dva razloga mogla prevagnuti u korist ostanka na San Siru. Prvi je privatne prirode jer Modrić i njegova obitelj dobro su se prilagodili životu u Milanu i zadovoljni su.  Drugi je Amorimova nogometna vizija. Novi trener Milana navodno Modrića ne vidi kao igrača koji bi morao iz tjedna u tjedan iznositi težak ritam Serie A i Europske lige, nego kao iskusnog veznjaka čija bi se minutaža pažljivo dozirala. Upravo bi takav plan mogao biti presudan u pokušaju da ga Milan uvjeri na ostanak.

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