Ako Hrvatska izbori nokaut-fazu pripremite se na neprospavanu noć! Evo kada bi 'vatreni' igrali

Hrvatska je pobjedom protiv Paname 1-0 osigurala važna tri boda u borbi za prolazak skupine L. Nakon početnog poraza protiv Engleske na otvaranju, u drugoj utakmici 'vatreni' su uspješno odradili zadatak i došli do bodova. Nada za prolazak u nokaut-fazu prvenstva postoji, a ukoliko Hrvatska ostvari početni cilj i prođe skupinu, navijači bi se mogli naći u problemu. Naime, utakmice bi se mogle igrati u kasnim noćnim satima.

Termini mogućih utakmica Hrvatske u sljedećoj fazi ovise o konačnom plasmanu u skupini. Ako 'vatreni' budu drugi ili treći, gotovo je sigurno da će utakmice igrati iza ponoći po hrvatskom vremenu.

SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ako završimo drugi u skupini

Završe li 'vatreni' grupnu fazu natjecanja na drugom mjestu skupine L, čeka ih protivnik koji je drugoplasiran u skupini K. Taj bi se susret igrao 2. srpnja u 1 ujutro po hrvatskom vremenu. U tom bi scenariju Hrvatska ponovno igrala na BMO stadionu u Torontu, na istom stadionu kao što su igrali protiv Paname.

Ako završimo treći u skupini

Ukoliko Hrvatska grupnu fazu završi na trećem mjestu, slijedi najgori termin za sve navijače. Protivnik bi bila prvoplasirana reprezentacija iz skupine K. Taj susret je u najnesretnijem terminu 4. srpnja u 3.30 ujutro po hrvatskom vremenu. Utakmica bi se igrala u Kansas Cityju na stadionu Arrowhead.

Prvo mjesto u skupini je najbolji termin

Ako se sve poklopi, te se dogodi čudo i Hrvatska bude na prvom mjestu u skupini L, tada ju čeka najbolji mogući termin za navijače u Lijepoj našoj. Protivnik bi bila neka od reprezentacija iz grupe, a utakmica bi na rasporedu bila 1. srpnja od 18 sati po hrvatskom vremenu.

Sljedeća utakmica 'vatrenih', ujedno i posljednja u skupini je protiv Gane u subotu od 23 sata po hrvatskom vremenu.