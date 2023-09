Modrić otkrio dokad bi mogao igrati za reprezentaciju: Ne bih ni u snu da me tako doživljavaju

Luka, ostani tu, tu je tvoja mati! To je Luki Modriću (37) pjevalo oko 35.000 hrvatskih navijača u 10. minuti finala Lige nacija u Nizozemskoj.

Tada je nad kapetanovom budućnosti, i u klubu i u reprezentaciji, bio veliki upitnik. Modrić je pregovarao o novom ugovoru s Realom, a nije bilo poznato i hoće li nastaviti s reprezentacijom nakon završnice Lige nacija.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ipak, Modrić je potpisao novi, jednogodišnji ugovor s Realom, a reprezentaciju vodi u nove pobjede. Prvu priliku imat će 8. rujna na Rujeivici, kad će protiv Latvije odigrati treće kolo kvalifikacija za Euro 2024. Modrić je za Sportske novosti objasnio kako ne planira donijeti dugoročnu odluku o budućnosti karijere, već živi dan za danom.

- Mislim da se već moglo razumjeti da nemam dugoročni stav, jer u mojim godinama to ne bi bilo logično. Fokusiran sam na sadašnjost. Idem dan po dan, utakmicu po utakmicu, i usporedo osluškujem svoja stanja i doprinose momčadi. Ako osjećam da sam na nivou, da mogu i dalje činiti neku razliku, tu sam na raspolaganju.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U subotu će proslaviti 38. rođendan, ali prkosi godinama...

- Na priče o godinama, kao ni na protok vremena ne mogu utjecati, ali mogu utjecati na to koliko sam spreman i znati kako se osjećam. I koliko me raduje biti u reprezentaciji. Zato nema nikakve najave. Mogu tako osjećati i biti tu još godinu, dvije, a mogu osjetiti da je sazrio trenutak za tri mjeseca. Tako vam to ide sa starijima, haha - našalio se Modrić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Modrić je u odličnom odnosu s izbornikom Zlatkom Dalićem, koji je htio da ostane u reprezentaciji.

- S izbornikom sam imao razgovor na tu temu još ranije. Dalić je iskazao čvrstu želju da i dalje ostanem na dispoziciji reprezentaciji. Moja je želja također išla u tom smjeru, ali ja sam igrač i uvijek mogu biti subjektivan o tome trebam li reprezentaciji ili sam možda teret. To ni u snu ne bih želio doživjeti, da sam doživljen kao višak. U razgovoru smo izbornik i ja to potpuno razbistrili te sam odlučio ići dalje, u kvalifikacije za EP i s idejom nastupa u Njemačkoj. Istina je da sam nakon poraza od Španjolske bio zaista neraspoložen, nije mi bilo do nikakvih razgovora i medijskih predstava oko mojeg statusa - priznao je Modrić.