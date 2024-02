Modrić otkrio kako je srušio Sevillu: Takve udarce vježbam svaki dan u našem kampu...

Hrvatski nogometaš Luka Modrić, koji je u nedjelju zabio gol za Real Madrid u pobjedi od 1-0 nad Sevillom, rekao je da takve udarce svakodnevno vježba na treningu te da je sretan što je pomogao momčadi.

Pokretanje videa ... 00:31 modrić s druge strane | Video: 24sata/Video

Modrić je udarcem s 20-ak metara zabio gol u 81. minuti čime se madridski klub učvrstio na prvom mjestu u španjolskom prvenstvu.

- Takve udarce svakodnevno vježbam u našem kampu za treniranje u (sjevernom madridskom predgrađu) Valdebebasu. Potrebno je pucati na gol, danas sam to učinio i lopta je, hvala Bogu, ušla - izjavio je 38-godišnji dokapetan momčadi za klupsku televiziju Real Madrid TV.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Rekao je da je utakmica na stadionu Santigao Bernbeu bila teška.

- Sevilla nam je otežavala stvari, ali na kraju smo pobijedili i to je jedino važno. Pobjeda ostvarena na ovakav način je možda slađa, premda smo mogli zabiti gol i ranije - rekao je Modrić.

Modrić se susreo s prijateljem Ramosom

On je ušao u igru u 75. minuti.

- Zadovoljan sam što sam pomogao pogotkom. Potrebno je sada nastaviti ovako - napomenuo je.

Modriću je to bila 29. utakmica ove sezone u dresu Real Madrida i drugi pogodak.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

- Znali smo da ne smijemo ispustiti sva tri boda, pa smo bili uporni u pokušajima da zabijemo gol. Barcelona nam se primakla na ljestvici pa smo morali pobijediti u čemu smo na kraju uspjeli. Još jednom smo pokazali da se nikada ne predajemo - rekao je Modrić.

Dvanaest kola prije kraja prvenstva Real Madrid ima 65 bodova, a drugoplasirana Barcelona 57. Na trećem mjestu je Girona s 56 bodova i utakmicom manje.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Modrić je nakon utakmice razmijenio dres sa Sevillinim 37-godišnjim braničem Sergijom Ramosom, nekadašnjim Realovim kapetanom s kojim je dijelio svlačionicu od 2012. od 2021. godine.

- On mi je prijatelj, poput brata mi je. Veliki je igrač i to nastavlja pokazivati. Premda i njemu i meni mnogi spočitavaju godine, on dokazuje da je na visokom nivou - rekao je hrvatski veznjak.

- Bilo ga je lijepo vidjeti. Naši navijači su mu se također razveselili premda je bio na protivničkoj strani, što samo pokazuje kakva je legenda - dodao je.