VIDEO Ma Luka je vječan! Real se mučio sa Sevillom, Modrić ušao pa zabio za pobjedu...

Posljednjih dana u španjolskoj javnosti procirkulirala je glasina kako je Carlo Ancelotti ponudio Luki Modriću posao u stručnom stožeru Real Madrida ako se umirovi na kraju sezone. Tamošnji mediji praktički su ga umirovili.

Pokretanje videa ... 00:31 modrić s druge strane | Video: 24sata/Video

Talijanski trener zacementirao je hrvatskog kapetana na klupu u posljednjih nekoliko utakmica, Luka je bio razočaran i isfrustriran malom minutažom koju je dobivao na kapaljku, no nije odustajao. Ustrajan je u tome i da s 38 godina može nositi momčad Reala. Za one koji su u to i sumnjali, dokazao je da su u krivu u svega šest minuta.

Real Madrid mučio se cijelu utakmicu sa Sevillom koja se bori za opstanak. Lomili su i lomili Andalužane, ali lopta nije htjela u mrežu. Očajni Ancelotti okrenuo se prema klupu pa pokazao Luki da se spremi. Ušao je hrvatski čarobnjak u igru u 75. minuti pa šest minuta kasnije posuo magiju travnjakom i zabio za pobjedu Reala 1-0.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Luka je pokupio jedan odbijanac na dvadesetak metara pa desnom nogom lansirao loptu u donji desni kut. Od desne stative je odskakutala u mrežu za erupciju krcatog Bernabeua. Bila je to golčina baš u njegovom stilu, onako kako nas je navikao svih ovih godina.

Video gola pogledajte OVDJE

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Ovo remek djelo podsjetilo nas je na čudesni gol Luke u pobjedi Argentine na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godini, ali i na jedan kojeg je upakirao Manchester Unitedu u osmini finala Lige prvaka 2013. godine. Nakon remija (1-1) u prvoj utakmici, 'crveni vragovi' vodili su uzvratu i bili jako blizu prolaska, ali i tada se Luka ukazao fenomenalnim golom. Tri minute kasnije Cristiano Ronaldo zabio je za 2-1 i odveo Madriđane dalje. Bili su Lukini početni dani kada se tek morao dokazati u Realu, a gledajte ga, 11 godina kasnije i dalje spašava svoj klub.