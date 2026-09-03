Modrić primio nagradu! Uvršten u najboljih 11: 'Znao sam da mogu igrati na ovoj razini...'

Milanska Scala sinoć je bila domaćin svečane večeri talijanskog nogometa, na kojoj su dodijeljena priznanja najboljima za sezonu 2025./2026. U središtu pozornosti našli su se Inter, aktualni prvak Italije i osvajač Kupa, te Como, jedno od najvećih iznenađenja sezone. Među nagrađenima je svoje mjesto pronašao i Luka Modrić.

Hrvatski veznjak Milana uvršten je u najbolju momčad Serie A, čime je još jednom potvrđeno da i u 40. godini može biti među najistaknutijim igračima talijanskog prvenstva. Modrić je mjesto u veznom redu idealne jedanaestorice dobio uz Hakana Çalhanoğlua i Scottaa McTominaya.

Foto: Riccardo Spadetto De Paulis/IPA

- Ne bih došao u Italiju da nisam mislio da mogu igrati na ovoj razini. Imam veliko poštovanje prema talijanskom nogometu i nadam se da će ova godina biti još bolja za mene i za Milan - izjavio je Modrić.

Priznanje za najboljeg nogometaša Serie A pripalo je Interovom Federicoju Dimarcu. Krilni branič nije skrivao emocije nakon što mu je uručena nagrada.

- Primiti ovu nagradu ovdje je zaista posebno. Svake godine pokušavam nešto dodati; prošle godine sam postavio rekord po asistencijama, a ove godine ću svoje suigrače dovesti u poziciju da postignu što više golova - poručio je Dimarco.

Inter je imao razloga za zadovoljstvo i u kategoriji najboljeg kluba. Nagrada je pripala momčadi koja je prošle sezone osvojila i prvenstvo i Kup, a priznanje je preuzeo direktor Beppe Marotta. On je tom prilikom istaknuo ambicije kluba za nastavak sezone, uključujući i želju za osvajanjem Lige prvaka.

Foto: Luca Micheli/IPA Sport/IPA

Veliku priču večeri predstavljao je i Como. Klub je svojim rezultatima i brzim napretkom postao jedno od najugodnijih iznenađenja talijanskog nogometa, a njegovo uspon dodatno je naglašen izborom Cesca Fàbregasa za najboljeg trenera. Španjolac se pritom prisjetio koliko se brzo promijenio njegov nogometni put, podsjetivši da je još prije samo tri godine vodio Cittadellu.

Najbolja momčad talijanskog prvenstva izgleda ovako: Na vratima se našao Mile Svilar, dok je najveći broj predstavnika u obrani imao Inter. Idealnu zadnju liniju činili su Marco Palestra, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni i Manuel Akanji. Vezni red su bili Modrić, Çalhanoğlu i McTomminay.

U napadu su se našli Interov kapetan Lautaro Martínez, velika nada talijanskog nogometa Nico Paz te Donyell Malen. Nizozemac je u svojoj prvoj sezoni u Serie A odmah ostavio snažan dojam, a nakon dodjele priznanja zahvalio je navijačima i suigračima na podršci koja mu je pomogla da se što lakše prilagodi novoj sredini.

