Modrić se izjednačio s legendom Reala. Ispred njega je još jedan

Luka Modrić najtrofejniji je igrač Real Madrida s 28 trofeja, a kako je njegov klub i dalje u igri u svim natjecanjima, hrvatski nogometaš mogao bi još malo poboljšati rekord kojeg će rijetko tko nadmašiti u budućnosti.

Magija zadarskog nogometnog genijalca ne gasi se ni u 40. godini života. Iako se njegova uloga u momčadi promijenila u posljednje dvije sezone, Luka je i dalje izuzetno bitan u koncepciji igre Carla Ancelottija, ali ako i nije na terenu, samo njegova pojava nevjerojatno puno znači realovcima.

Sinoć je Luka proživio novu dramu sa svojim klubom, na kakve je već navikao u Ligi prvaka, ali opet se kraljevski klub provukao i prošao u četvrtfinale Lige prvaka nakon boljeg izvođenja penala protiv Atletico Madrida. Modrić je odigrao 65 minuta pa ostatak utakmice proveo grickajući nokte na klupi, a sinoć je opet ispisao povijest.

To mu je bila 132. utakmica u najelitnijem klupskom nogometnom natjecanju u dresu Reala, čime se izjednačio s legendarnim Raulom. Ispred njih su samo Karim Benzema koji ima nastup više te Iker Casillas koji je prestao brojati na 152. Njega neće prestići, ali s njim se može izjednačiti ako ove i sljedeće sezone dođe do finala. Naravno, pod uvjetom da ostane u Madridu još jednu godinu. Kada mu pridodamo još onih osam nastupa u dresu Tottenhama, u ovome natjecanju odigrao je ukupno 140 utakmica, što ga je smjestilo na 12. mjesto liste igrača s najviše nastupa. Cristiano Ronaldo ostat će mu nedostižan, on je došao do nevjerojatne 183 utakmice.

Liga prvaka omiljeno je natjecanje našem kapetanu. Šest puta je igrao finale i svaki put osvojio klempavi trofej, što ga je smjestilo na vrh ove liste. Društvo mu pravi Dani Carvajal, a šest puta je Ligu prvaka osvojio i legendarni Francisco Gento.