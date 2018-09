Modrić se nagodio s poreznom: Mora platiti 1,4 milijuna eura

Hrvatski kapetan Luka Modrić, optužen u Španjolskoj za poreznu prijevaru, nagodio se sa španjolskom poreznom upravom te mora platiti 1,4 milijuna eura, izvijestile su u petak kasno navečer novine El Mundo pozvavši se na uvid u sporazum.

Plaćanjem traženog poreza, kamata i kazne 33-godišnji nogometaš Real Madrida i njegova supruga Vanja izbjegli su suđenje, te potencijalnu zatvorsku u slučaju da izgube spor.

Oni su bili optuženi za otvaranje fiktivne kompanije osnovane u Luksemburgu preko koje su 2013. i 2014. godine primali novac od sponzora te marketinških ugovora.

Samo otvaranja tvrtke u Luksemburgu i primanje prihoda od sponzora preko nje je zakonito, no porezna uprava je na osnovu svoje istrage ustanovila kako se ta kompanija ne bavi upravljanjem imidžem Luke Modrića već da je riječ o fiktivnoj tvrtki bez zaposlenika i materijala.

Porezna uprava je to prijavila državnom odvjetništvu koje je Modrića i njegovu suprugu zatim optužilo za varanje porezne uprave, odnosno da su osnovali tvrtku u zemlji s niskim porezima s ciljem da izbjegnu platiti porez u Španjolskoj. Tvrtku su nazvali Ivano po svom sinu.

Optuženi su da su utajili 290.990 eura u 2013. godini, te 579.738 eura iduće godine. Porezna uprava je stoga naložila da joj plate ukupno 870.728 eura.

Luka, Vanja i njihov odvjetnik José Antonio Choclán Montalvo izašli su u siječnju pred istražnog suca pored Madrida, a nakon toga su odbili komentirati slučaj. Istražni sudac Gonzalo Salgado ih je saslušao no ostavio je otvoren slučaj jer je čekao podatke s britanskog Otoka Man, smještenog između Velike Britanije i Irske. U tamošnjoj banci Barclays pronađen je račun ili depozit koji glasi na ime Luke Modrića. Dok poreznici ne vide o kakvoj je financijskoj imovini riječ i da li je na nju plaćen porez, istražni sudac nije htio zaključiti slučaj vezan za Luksemburg.No nakon što je stigla ta informacija, nije se ništa promijenilo, odnosno ostao je nepromijenjen iznos kojeg su tražili poreznici. Modrić je, međutim, već bio uplatio traženih 870.278 eura uz kamate čime je na račun porezne uprave stavio oko 1 milijun eura kako ne bi dalje išle kamate dok se ne riješi slučaj. No državno odvjetništvo naložilo mu je sada plaćanje dodatnih 400.000 eura na što je on pristao, tvrdi El Mundo.Time je Luka Modrić izbjegao moguću zatvorsku kaznu koja mu je potencijalno prijetila da je slučaj završio na sudu. Na sudu je mogao biti oslobođen optužbe ali i osuđen na zatvorsku kaznu od oko dvije godine. U Španjolskoj su za porezne prijevare veće od 120.000 eura predviđene su, zatvorske kazne.Ovom nagodbom. Zatvorske kazne od dvije godine mogu se zamijeniti novčanim kaznama, ali ne i one u trajanju preko dvije godine.Njegov odvjetnik u petak nije odgovorio na upit. Modrić i njegova supruga nisu bili dostupni za komentar. Hrvatski reprezentativac se u petak pripremao na sjeveru Madrida za subotnju utakmicu protiv Espanyola.

Prije njega u sličnim slučajevima su se nagodili nogometaši Cristiano Ronaldo i Marcelo. Oni također nisu htjeli riskirati sa suđenjem.



Modrić bi u ponedjeljak mogao dobiti nagradu za najboljeg nogometaša svijeta koju će u Londonu dodijeliti krovna nogometna organizacija FIFA.