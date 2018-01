Britanci istražuju: Što to Luka Modrić ima na otoku Manu?

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić i njegova supruga Vanja, čini se, odlučili su se riješiti prvog dijela optužbe španjolskog državnog odvjetništva, no sudski postupak u Španjolskoj daleko je od završetka.

U optužnici su, naime, "zamotana" dva naoko različita slučaja, no oba vezana za moguću prijevaru porezne uprave. Prvi je vezan za Luksemburg, a drugi za otok Man u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dok oba ne budu razjašnjena, slučaj neće biti zapečaćen.

Državno odvjetništvo tvrdi da su Modrićevi osnovali fiktivnu tvrtku u Luksemburgu i preko nje dobivali novce od Lukinih sponzorskih ugovora. U poreznoj prijavi za 2013. i 2014. nije naveo da ima prihode od sponzorskih ugovora pa u Španjolskoj nije platio porez od 870.728 eura.

U imovinskoj kartici je, međutim, naveo da ima to poduzeće. Modrić je vlasnik, a Vanja odgovorna osoba tvrtke Ivano S.a.r.l., kompanije optužene za služenje izbjegavanju plaćanja poreza u zemlji gdje radi i živi nogometaš Real Madrida.

Odvjetništvo je tu optužnicu podiglo 29. studenog, mjesec dana nakon što je od španjolske financijske policije dobilo informaciju da je na otoku Manu, poreznom utočištu između Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, otkriven nepoznati račun, depozit ili financijski proizvod na ime Luke Modrića. Nogometaš je kao porezni obveznik u Španjolskoj obvezan prijaviti svu svoju imovinu a porezna uprava ne zna za tu "financijsku poziciju" na otoku Manu.

Na sudu je bio još uoči Božića

Odvjetništvo je informaciju dobilo 18. listopada pa ju je uključilo u istu optužnicu vezanu za Luksemburg. S jedne strane, bojalo se da bi slučaj "Luksemburg" mogao otići u zastaru 30. lipnja bude li se čekalo s podizanjem optužnice dok ne završi istraga na otoku Manu. S druge strane, nije isključilo povezanost ta dva slučaja.

Modrićevi su, pak, angažirali španjolskog odvjetnika Joséa Antonija Choclána, direktora ureda Choclán Montalvo sa sjedištem u Madridu. On je specijaliziran za slučajeve te vrste pa ga je krajem prošle godine angažirao i Cristiano Ronaldo.

- Modrić i odvjetnik Choclán viđeni su na sudu u mjestu Alcobendas uoči Božića - rekla su u utorak za 24sata dvojica zaposlenika suda.

Luka i Vanja tog dana nisu bili pozvani na ročište te ostaje nepoznat razlog njihovog boravka ondje.

U utorak ujutro, uoči njihovog saslušanja, novine El Mundo, pozivajući se na izvor u poreznoj upravi, izvijestile su kako su Modrići uplatili poreznoj upravi milijun eura i tako pokrili tih traženih 870.728 eura, vjerojatno uz kamate. Tom uplatom ispunili su zahtjev porezne uprave te uoči saslušanja poručili odvjetništvu da su spremni na suradnju.

- Modrići su bili pristojni. Surađivali su - rekla je osoba sa suda u utorak navečer ne mogavši potvrditi informaciju o uplaćenom novcu.

Nagodba na čekanju

Saslušanje Luke i Vanje pred istražnim sucem u utorak bilo je zatvoreno za javnost. Oni, kao i njihov odvjetnik, odbili su odgovoriti je li doista uplaćen navedeni iznos te jesu li pokušali sklopiti sporazum s odvjetništvom. Državno odvjetništvo i sud nisu potvrdili tu informaciju jer je postupak u tijeku, no neslužbeno su poručili da ne treba sumnjati u istinitost te informacije El Munda. U protivnom bi, kažu, već reagirao Choclán, odvjetnik Modrićevih.

Prema španjolskom zakonu, za sve porezne prijevare veće od 120.000 eura predviđena je kazna zatvora u trajanju od jedne do pet godina. Uz financijsku kaznu. No zakon nudi mogućnost nagodbe optuženog i odvjetništva kojim otpada zatvorska kazna, a financijska se značajno smanjuje. To se može primijeniti ako osoba nije kažnjavana i uplati traženi iznos u roku od dva mjeseca nakon optužnice. U slučaju Modrića, do 29. siječnja.

No državno odvjetništvo ne može sklopiti sporazum dok je nerazriješen drugi dio optužnice vezan za otok Man. Da njega nema, u idućim tjednima bi Choclán i državno odvjetništvo, u slučaju nagodbe, pregovarali o uvjetima poput visine potencijalne kazne, a onda bi usuglašeni prijedlog predali novom sucu više instance. On bi presudio. Slučaj "Luksemburg" otišao bi u povijest.

Moguće novo saslušanje

No, kako se još uvijek čekaju nalazi lokalne policije na otoku Manu, koja provjerava kakvu financijsku imovinu ima Modrić u Barclays Bank PLC, istražni sudac u utorak je odlučio pričekati s izjašanjavanjem. Naime, odvjetništvo sumnja da bi ta financijska imovina mogla značiti da Modrić ima još nešto što nije prijavio, a time izbjegao platiti porez. Zasad je nepoznato o čemu je riječ. Nije niti potpuno isključena veza sa slučajem "Luksemburg", ali niti mogućnost da to bude odbačeno.

- Taj drugi dio optužnice ostao je nerazjašnjen nakon saslušanja u utorak - rekla je osoba sa suda.

U takvoj situaciji bi istražni sudac Gonzalo Salgado mogao ponovno pozvati Modrića na saslušanje bude li potrebno. Slučaj je i dalje na njegovom stolu, u uredu na drugom katu suda u Alcobendasu, mjestu udaljenom 15 kilometara sjeverno od Madrida.

U urbanističkom naselju La Moraleja, na jugu Alcobendasa, Luka i Vanja Modrić u svom domu ostaju optuženi, ali sa željom da što prije završi postupak. Zasad nema datuma novog ročišta niti je poznato koliko bi sve moglo trajati.