Modrić se nagodio?! Platit će milijun € da izbjegne zatvor?

Hrvatski kapetan i veznjak Reala Luka Modrić i njegova supruga Vanja danas će se pojaviti pred sudom u Alcobendasu, 15 kilometara sjeverno od Madrida.

Saslušat će ih istražni sudac nakon što je španjolsko državno odvjetništvo protiv njega i supruge podiglo optužnicu zbog sumnje u poreznu prevaru.

El Mundo piše kako se Luka nagodio te će platiti milijun eura kako bi izbjegao zatvor.

Podsjećamo, španjolsko državno odvjetništvo optužilo je Luku Modrića i njegovu suprugu Vanju da su prevarili poreznu upravu za 870.728 eura. Državno odvjetništvo tvrdi da su u Luksemburgu osnovali fiktivnu kompaniju kako bi izbjegli plaćanje poreza na prihod ostvaren od Modrićevih sponzorskih ugovora.

Kompaniju su, kako tvrdi tužiteljstvo, osnovali u Luksemburgu nazvavši je po sinu Ivano S.A.R.L. Tvrtka se trebala baviti upravljanjem Modrićevim imidžem pa je Luka obavijestio Real da će im poslati ime tvrtke na koju će mu klub uplaćivati dio novca od marketinških ugovora.

Real Madrid je na ime te tvrtke uplatio 552.485 eura u 2013. pa 1,1 milijun eura u 2014. godini. Državno odvjetništvo tvrdi da Modrić to nije naveo u poreznoj prijavi a time nije niti platio porez na taj prihod.

Isti dan kada je osnovan Ivano S.A.R.L., Modrić je s tvrtkom potpisao ugovor koji stupa na snagu 1.prosinca 2012., 19. dana prije nego je osnovana tvrtka?! U njemu Modrić navodi kako prepušta sva svoja prava iz sponzorskih ugovora na Ivano S.A.R.L. koji će mu zauzvrat, kada on prestane profesionalno igrati nogomet, isplatiti novčanu naknadu za to. I to u četiri rate.