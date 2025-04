Modrić se pridružio milijarderu. Britanci: Stiže glamur Galactica

Neočekivana vijest odjeknula je u ponedjeljak nogometnim svijetom. Luka Modrić (39), legendarni hrvatski veznjak i kapetan postaje suvlasnik velškog kluba Swansea City. Drugi velški klub, Wrexham, pod kapom je holivudske zvijezde Ryana Reynoldsa, ali "labudovi" se mogu pohvaliti da im je jedan od gazdi bivša Zlatna lopta.

Jasno je da potez najtrofejnijeg igrača Real Madrida, čiji ugovor sa španjolskim gigantom traje do kraja ove sezone, predstavlja značajan trenutak za člana engleske druge lige. Modrić se pridružio postojećoj vlasničkoj strukturi koju čine američki investitori i donosi globalnu prepoznatljivost projektu.

Britanski mediji poput Reutersa, BBC-j i Sky Sportsa brzo su prenijeli detalje, ističući "glamur Galactica" koji Modrić donosi u južni Wales. Iako točan iznos njegove investicije nije objavljen, klub je potvrdio da se radi o manjinskom udjelu. Sam Modrić izrazio je entuzijazam oko nove uloge:

- Ovo je uzbudljiva prilika. Swansea ima snažan identitet, nevjerojatnu bazu navijača i ambiciju natjecati se na najvišoj razini. Igrajući na najvišoj razini, vjerujem da mogu klubu prenijeti svoje iskustvo. Moj cilj je podržati rast kluba na pozitivan način i pomoći u izgradnji uzbudljive budućnosti.

Izvršni direktor Swansea Cityja Tom Gorringe nije krio zadovoljstvo:

- Oduševljen sam što se Luka pridružio kao investitor i suvlasnik. Nema boljeg uzora u nogometu za naše igrače, od akademije do prve momčadi. Njegova potvrda naše ambicije i spremnost da nas podrži na našem putu bit će ključni dok nastojimo poboljšati rezultate na terenu i izvan njega. Modrić je u razgovorima pokazao strast prema klubu i znanje o njegovu trenutačnom stanju.

Uprava kluba zajednički je poručila: "Od naših prvih razgovora bilo je jasno da postoji usklađenost u našim vizijama i da će Luka biti prava vrijednost za našu grupu."

Foto: Swansea City AFC

Novi partneri i financijski izazovi

Modrić se pridružuje postojećoj američkoj vlasničkoj grupi koju čine Andy Coleman, trenutačni predsjednik kluba i čovjek koji je na nekretninama zaradio šest milijardi dolara, Brett Cravatt, poduzetnik, pravnik sa Stanforda i suosnivač tvrtke za sportsku analitiku, Nigel Morris, suosnivač financijske tvrtke Capital One s bogatim poslovnim iskustvom, te Jason Cohen, još jedan ključni investitor. Ta je skupina preuzela većinsko vlasništvo od prethodnih vlasnika Jasona Leviena i Stevea Kaplana u studenom prethodne godine, donoseći novu viziju za klub.

Modrićev dolazak događa se u trenutku kad se Swansea City suočava s financijskim izazovima u iznimno konkurentnom okruženju Championshipa. Klub je u posljednjoj financijskoj godini (završno s 30. lipnja 2024.) zabilježio gubitak prije oporezivanja od 15,2 milijuna funti (približno 18,2 milijuna eura), što je blago poboljšanje u odnosu na gubitak od 17,9 milijuna funti prethodne godine. Promet kluba iznosio je 21,5 milijuna funti (oko 25,8 milijuna eura).

U financijskom izvješću, klub je naglasio visoke troškove održavanja stadiona i dva trening centra te kontinuiranu ovisnost o financijskoj potpori vlasničke grupe, posebno u nedostatku dogovora o preraspodjeli sredstava između EFL-a (English Football League) i Premier lige. Modrićeva investicija i globalni utjecaj mogli bi pomoći u privlačenju novih sponzora i jačanju financijske stabilnosti.

Utjecaj na karijeru i budućnost

Modrićev ulazak u vlasništvo Swansea Cityja ne znači kraj njegove igračke karijere. Insajder Fabrizio Romano, koji je ekskluzivno objavio ovu informaciju, potvrdio je da on i dalje namjerava igrati na najvišoj razini, s fokusom na Real Madrid, gdje je i ove sezone ključan igrač. Njegov ugovor s Realom traje do ljeta, a spominje se i njegova želja za nastupom na Svjetskom prvenstvu 2026. te potencijalni ostanak u Madridu do kraja karijere.

Ovaj potez slijedi primjere drugih nogometnih zvijezda poput Kyliana Mbappéa (Caen) i N'Gola Kantéa (Royal Excelsior Virton) koji su također uložili u klubove dok su još aktivni igrači. Pravila Fife i liga ne zabranjuju igračima posjedovanje udjela u klubovima iz drugih liga, pod uvjetom da se klubovi ne natječu u istom natjecanju.

Povijest Swansea Cityja

Osnovan 1912. kao Swansea Town, klub iz južnog Walesa ima bogatu povijest. Pridružio se engleskoj Football League 1921. godine. Ime je promijenio u Swansea City 1969. kako bi odražavao status grada.

Dugi niz godina dom kluba bio je legendarni Vetch Field, prije preseljenja na moderni Swansea.com Stadium (ranije Liberty Stadium) 2005. Najveći uspjeh u novijoj povijesti ostvarili su osvajanjem engleskog Liga kupa 2013., pod vodstvom Michaela Laudrupa. Time su postali prvi velški klub koji je osvojio ovaj trofej i osigurali nastup u Europskoj ligi. Također, bili su prvi velški klub koji je zaigrao u eri Premier lige (od 2011./12. sezone).

Navijači kluba poznati su pod nadimkom "Jacks", koji navodno potječe od psa spasitelja iz 1930-ih, dok je službeni nadimak kluba "The Swans" (labudovi), što se odražava i na tradicionalne bijele dresove kluba.

Što nosi budućnost?

Iako je Swansea trenutno u sredini ljestvice Championshipa (12. mjesto), daleko od borbe za promociju u Premier ligu ove sezone, dolazak Modrića kao suvlasnika daje novu dimenziju ambicijama kluba. Njegovo iskustvo, mentalitet i globalni ugled mogli bi biti ključni faktori u privlačenju talenata, jačanju brenda kluba i, dugoročno, u ostvarenju sna o povratku u elitni razred engleskog nogometa. Modrićev ulazak nije samo financijska investicija, već i zalog za svjetliju budućnost velških "labudova".