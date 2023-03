Modrić skinuo Ladićev rekord: Postao je najstariji 'vatreni'!

Luka Modrić u Hrvatskoj je dobio sve moguće počasti. Neslužbeno, proglašen je najboljim igračem u povijesti, a nastupom u utakmici protiv Walesa dobio je još jednu titulu. Postao je najstariji igrač koji je zaigrao za Hrvatsku.

Taj epitet, ako ga tako možemo nazvati, imao je Dražen Ladić, koji je u susretu protiv Francuske, 2000. godine, imao 37 godina, četiri mjeseca i 26 dana. Luka Modrić tad je imao 15 godina i sanjao da će jednom odjenuti dres reprezentacije.

- Sanjao sam da osvajam kao dijete najveće trofeje, da igram za Hrvatsku na najvećim stadionima - rekao je Modrić.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

San mu se odavno ispunio. A sinoć je zapisan i kao najstariji igrač koji je istrčao u dresu Hrvatske. Šteta samo što je šok u 93. minuti zamijenio ovacije kapetanu... Luka je na Poljudu istrčao s 37 godina, šest mjeseci i 17 dana, a nadamo se da će povesti reprezentaciju na još jedan put koji bi trebao završiti na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, što bi bilo Modrićevo peto veliko natjecanje. I posljednje. U Njemačkoj je priča i počela, davne 2006. na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj.

- Nisam to znao. Ne znam je li to dobro ili loše. Drago mi je što sam i dalje tu, drago mi je što ću srušiti taj rekord. Osjećam se dobro, sretan sam kad sam tu i to je to. Samo tako treba nastaviti - kazao je Modrić uoči obaranja rekorda.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Podsjetimo, Modrić će za 'vatrene' sigurno igrati do Final Foura Lige nacija nakon čega će odlučiti hoće li eventualno zaigrati na Euru u Njemačkoj.

