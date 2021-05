Modrić 2022. Sve što su željeli vidjeti navijači Real Madrida.

Njihov, ali i hrvatski vođa orkestra igrat će još najmanje jednu sezonu u Kraljevskom klubu. Pa iako je i s 35 godina opet oduševljavao, pristao je na manja primanja, manja nego imaju neki s manjom ulogom.

No, nije sve u novcu, već i u ostavštini, a Lukina s Realom je onakva kakvu jedan 27-godišnji Luka, kada je stigao prije gotovo cijelog desetljeća u Madrid, nije mogao ni sanjati.

- To mi puno znači i ispunjava me s ponosom. Puno mi znači jer ću ovdje biti punih deset godina. Nisam to očekivao jer sam i klub stigao kao 27-godišnjak, a ovdje su zahtjevi jako veliki i morate biti na visokoj razini da biste ovdje nastavili. Nema ničega boljeg nego biti igrač Reala, nema boljeg osjećaja od igranja na Bernabeuu. Svi ovdje žele doći, a ja ću ovdje biti deset godina - kazao je Modrić nakon produženja ugovora.

Iako ga je Zinedine Zidane ranije znao dozirati, ove sezone je "iscijedio" Luku koji je odigrao čak 35 utakmica, što je njegov prvenstveni rekord u Realu. Kao i pet golova. Ukupno je time došao do brojki od 391 utakmice i 28 golova za Real.

I, ono malo bitnije, 17 trofeja i četiri Lige prvaka...

- Bilo je puno posebnih trenutaka, poput osvajanja "decime" u sezoni 2016./17., a 2018. godina bila mi je spektakularna i na osobnoj razini. A osvajanje čak četiri Lige prvaka, iskreno, to nisam očekivao - kazao je Luka prije nego je otkrio tajnu svojih igara.

- Fokusiram se na ono što radim, na oporavak, prehranu i odmor. To je razlog zašto sam na ovoj razini iz godine u godinu. Ovaj klub vas tjera da budete najbolji. Nastavit ću biti takav sve dok mogu.