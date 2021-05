Već mjesecima pričalo se o tome hoće li Real Madrid produžiti ugovor s Lukom Modrićem (35). Iako mu je 35 godina, hrvatski maestro je i ove sezone pokazao da je jednostavno nenadoknadiv i nezamjenjiv za kraljevski klub, a kako mu aktualni ugovor istječe u lipnju, španjolski klub je Modrića nagradio novim.

Luka je tako potpisao novi ugovor koji ga veže s Madriđanima do ljeta 2022. godine, što je samo potvrda onoga što je predsjednik Florentino Perez najavio još u travnju. Hrvatski kapetan je posebno oduševio sve jer je pristao na manju plaću. Prijašnja je bila 11 milijuna eura, navode Španjolci, a po novome ugovore imat će devet milijuna eura. Svjestan je i sam da klub nije u bajnoj financijskoj situaciju, osobito zbog situacije s pandemijom pa se odlučio odužiti na ovaj način.

Modrić je bio maestralan ove sezone, jedan od najboljih igrača Reala s kojim se do posljednjeg kola borio za naslov prvaka te igrao polufinale Lige prvaka. Čak je i zabio u posljednjem kolu La Lige protiv Villarreala za pobjedu, ali bilo je nedovoljno za titulu koju je ugrabio mrski rival Atletico. Uz to je porušio i neke osobne rekorde.

U La Ligi je odigrao čak 35 utakmica, što je najviše otkako je u Realu. Uz to je zabio i pet golova, što mu je također osobni rekord. Ova vijest sigurno je zadovoljila i Luku i Real, a i izbornika Hrvatske Zlatka Dalića. Madriđani još ne moraju razmišljati o njegovu nasljedniku, a Luka će se sada moći u miru posvetiti reprezentaciji i svojim igrama na Euru koje počinje uskoro.

Novo produljenje ugovora znači kako će Luki ovo biti jubilarna deseta sezona u kraljevskom klubu čime se malo igrača može pohvaliti. Stigao je 2012. godine na mala vrata, Španjolci nisu imali strpljenja, nakon nekoliko utakmica proglasili su ga najvećim promašajem, a nakon sezone prilagodbe je pokazao da s razlogom nosi bijeli dres. Postao je legenda kluba.

Za Real je odigrao 391 utakmicu uz 28 golova i 61 asistenciju. A na posloženim trofejima u vitrini bi mu svatko pozavidio. Osvojio je četiri Lige prvaka, jedan španjolski Kup, tri Superkupa, dvije La Lige te uz to bio najbolji igrač svijeta u izboru Fife i France Footballa te najbolji igrač Europe u izboru Uefe. Nekoliko puta je rekao kako bi volio završiti karijeru u Realu, no kako ga novi ugovor veže do ljeta 2022. godine, iskreno se nadamo da to neće biti sljedeće sezone.

Toliki ga je užitak gledati da bi bilo najbolje da ova predstava nikada ne završi. No, nažalost, morat će jednom.

Postalo je više i nebitno pričati o njegovim poznim nogometnim godinama jer one nikako ne odgovaraju onome što gledamo na travnjaku. A to je nogometna magija.

Svjestan je i Real da je takvu magiju u današnje vrijeme gotovo nemoguće pronaći pa je Luki produžio ugovor i odlučio ga zadržati još godinu dana u bijelom dresu.