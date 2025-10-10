Modrić sve bliže 200. nastupu za 'vatrene'. Samo su četvorica ispred, Ronaldo neprikosnoven

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, neuništivi Luka Modrić, ispisuje najsvjetlije stranice ne samo hrvatske, već i svjetske nogometne povijesti. Svakim novim izlaskom na travnjak u svetom dresu, 40-godišnji maestro pomiče granice i približava se pothvatu o kojem su mnogi mogli samo sanjati.

Pokretanje videa... 00:42 Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! | Video: 24sata/pixsell

S trenutno 191 nastupom za Vatrene, Modrić je na samom pragu ulaska u nevjerojatno ekskluzivan "Klub 200", rezerviran samo za najveće ikone reprezentativnog nogometa. Njegova dugovječnost, strast i neupitna kvaliteta čine ga fenomenom modernog sporta, a pogled na vječnu ljestvicu otkriva da su ispred njega ostale još samo četiri svjetske legende.

Putovanje Luke Modrića u dresu reprezentacije traje gotovo dva desetljeća, a započelo je sada 1. ožujka 2006. godine. Tada je kao mladi talent debitirao u prijateljskoj utakmici protiv Argentine u Baselu, koju je Hrvatska dobila s 3-2. Već tada je bilo jasno da se rađa nešto posebno, a potvrda je stigla samo nekoliko mjeseci kasnije, kada je 16. kolovoza 2006. u Livornu zabio svoj prvi gol u pobjedi od 2-0 protiv tada aktualnih svjetskih prvaka, Talijana.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Od tog trenutka, Modrić je postao nezamjenjivi motor i duša momčadi. Predvodio je Hrvatsku na čak devet velikih natjecanja – četiri svjetska prvenstva (2006., 2014., 2018., 2022.) i pet europskih (2008., 2012., 2016., 2020., 2024.). Njegova era ostat će upamćena kao zlatno doba hrvatskog nogometa, ovjenčano s tri povijesne medalje: srebrom na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., broncom u Katru 2022. te srebrom u Ligi nacija 2023. godine. Kroz sve te godine, za Hrvatsku je postigao 28 pogodaka, od kojih su mnogi bili ključni.

Dok je u Hrvatskoj odavno apsolutni rekorder, sve je bliže samom vrhu rekordera u nastupima za reprezentaciju. Njegov 191 nastup smješta ga na visoko peto mjesto svih vremena, a društvo u kojem se nalazi zaista je impresivno.

Na vrhu ljestvice, nedodirljiv, stoji portugalski fenomen Cristiano Ronaldo s nevjerojatna 223 nastupa za reprezentaciju. Jedini igrač uz njega koji je probio magičnu granicu od 200 utakmica je umirovljeni Kuvajćanin Bader Al-Mutawa s 202 nastupa. Ispred Modrića su još samo dvojica igrača: legendarni Malezijac Soh Chin Ann sa 195 nastupa te vječni rival s klupskih terena, Argentinac Lionel Messi, koji je dres "Gaučosa" odjenuo 194 puta.

ARHIVA - Zagreb: Vatreni i "maksimirska krtica" srušili su Englesku prije 17 godina - 2006. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Modrić se tako nalazi u izravnoj utrci s Messijem za treće mjesto vječne ljestvice, a ulazak u "Klub 200" čini se kao realan i dostižan cilj, što bi bio pothvat vrijedan najvećeg divljenja.

Koliko je Modrić dominantan u okvirima hrvatskog nogometa, najbolje pokazuje usporedba s njegovim prvim pratiteljima. Iza njega su ostale legende poput Ivana Perišića sa 147 nastupa i bivšeg kapetana Darija Srne sa 134 utakmice. Ta razlika samo potvrđuje Lukinu nevjerojatnu fizičku spremu, mentalnu snagu i neizmjernu ljubav prema reprezentativnom dresu.

Stručnjaci i navijači slažu se da bi kruna ove veličanstvene karijere mogla stići na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Uz još tri kvalifikacijske utakmice i pripremne utakmice koje prethode turniru, Modrić bi upravo na tlu Sjeverne Amerike mogao upisati svoj 200. nastup. Bio bi to scenarij iz snova – zaokružiti jednu od najvećih reprezentativnih karijera u povijesti nogometa na najvećoj svjetskoj pozornici.

Dok čekamo taj povijesni dan, ostaje nam uživati u svakom novom potezu, svakom dodavanju i svakom izlasku na teren našeg kapetana.

