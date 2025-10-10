Obavijesti

Sport

Komentari 0
U BIRANOM DRUŠTVU

Modrić sve bliže 200. nastupu za 'vatrene'. Samo su četvorica ispred, Ronaldo neprikosnoven

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Modrić sve bliže 200. nastupu za 'vatrene'. Samo su četvorica ispred, Ronaldo neprikosnoven
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Putovanje Luke Modrića u dresu reprezentacije traje gotovo dva desetljeća, a započelo je sada 1. ožujka 2006. godine. Protiv Češke je odigrao 191. utakmicu u najdražem dresu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, neuništivi Luka Modrić, ispisuje najsvjetlije stranice ne samo hrvatske, već i svjetske nogometne povijesti. Svakim novim izlaskom na travnjak u svetom dresu, 40-godišnji maestro pomiče granice i približava se pothvatu o kojem su mnogi mogli samo sanjati.

Pokretanje videa...

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! 00:42
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! | Video: 24sata/pixsell

S trenutno 191 nastupom za Vatrene, Modrić je na samom pragu ulaska u nevjerojatno ekskluzivan "Klub 200", rezerviran samo za najveće ikone reprezentativnog nogometa. Njegova dugovječnost, strast i neupitna kvaliteta čine ga fenomenom modernog sporta, a pogled na vječnu ljestvicu otkriva da su ispred njega ostale još samo četiri svjetske legende.

Putovanje Luke Modrića u dresu reprezentacije traje gotovo dva desetljeća, a započelo je sada 1. ožujka 2006. godine. Tada je kao mladi talent debitirao u prijateljskoj utakmici protiv Argentine u Baselu, koju je Hrvatska dobila s 3-2. Već tada je bilo jasno da se rađa nešto posebno, a potvrda je stigla samo nekoliko mjeseci kasnije, kada je 16. kolovoza 2006. u Livornu zabio svoj prvi gol u pobjedi od 2-0 protiv tada aktualnih svjetskih prvaka, Talijana.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Od tog trenutka, Modrić je postao nezamjenjivi motor i duša momčadi. Predvodio je Hrvatsku na čak devet velikih natjecanja – četiri svjetska prvenstva (2006., 2014., 2018., 2022.) i pet europskih (2008., 2012., 2016., 2020., 2024.). Njegova era ostat će upamćena kao zlatno doba hrvatskog nogometa, ovjenčano s tri povijesne medalje: srebrom na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., broncom u Katru 2022. te srebrom u Ligi nacija 2023. godine. Kroz sve te godine, za Hrvatsku je postigao 28 pogodaka, od kojih su mnogi bili ključni.

Dok je u Hrvatskoj odavno apsolutni rekorder, sve je bliže samom vrhu rekordera u nastupima za reprezentaciju. Njegov 191 nastup smješta ga na visoko peto mjesto svih vremena, a društvo u kojem se nalazi zaista je impresivno.

Na vrhu ljestvice, nedodirljiv, stoji portugalski fenomen Cristiano Ronaldo s nevjerojatna 223 nastupa za reprezentaciju. Jedini igrač uz njega koji je probio magičnu granicu od 200 utakmica je umirovljeni Kuvajćanin Bader Al-Mutawa s 202 nastupa. Ispred Modrića su još samo dvojica igrača: legendarni Malezijac Soh Chin Ann sa 195 nastupa te vječni rival s klupskih terena, Argentinac Lionel Messi, koji je dres "Gaučosa" odjenuo 194 puta.

ARHIVA - Zagreb: Vatreni i "maksimirska krtica" srušili su Englesku prije 17 godina - 2006.
ARHIVA - Zagreb: Vatreni i "maksimirska krtica" srušili su Englesku prije 17 godina - 2006. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Modrić se tako nalazi u izravnoj utrci s Messijem za treće mjesto vječne ljestvice, a ulazak u "Klub 200" čini se kao realan i dostižan cilj, što bi bio pothvat vrijedan najvećeg divljenja.

Koliko je Modrić dominantan u okvirima hrvatskog nogometa, najbolje pokazuje usporedba s njegovim prvim pratiteljima. Iza njega su ostale legende poput Ivana Perišića sa 147 nastupa i bivšeg kapetana Darija Srne sa 134 utakmice. Ta razlika samo potvrđuje Lukinu nevjerojatnu fizičku spremu, mentalnu snagu i neizmjernu ljubav prema reprezentativnom dresu.

Stručnjaci i navijači slažu se da bi kruna ove veličanstvene karijere mogla stići na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Uz još tri kvalifikacijske utakmice i pripremne utakmice koje prethode turniru, Modrić bi upravo na tlu Sjeverne Amerike mogao upisati svoj 200. nastup. Bio bi to scenarij iz snova – zaokružiti jednu od najvećih reprezentativnih karijera u povijesti nogometa na najvećoj svjetskoj pozornici.

Dok čekamo taj povijesni dan, ostaje nam uživati u svakom novom potezu, svakom dodavanju i svakom izlasku na teren našeg kapetana. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zavirite u Modrićeve luksuzne vile: Za penthouse u srcu Zagreba platio 1,4 mil. €
SAMO LUKSUZ

FOTO Zavirite u Modrićeve luksuzne vile: Za penthouse u srcu Zagreba platio 1,4 mil. €

Modrićev se penthouse u Zagrebu sastoji od tri spavaće sobe, tri kupaonice i WC-a, velikog dnevnog prostora s boravkom, blagovaonicom i kuhinjom od 72 kvadrata
Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti
MRTVA TRKA IDE DALJE

Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti

Dalić slavi 100. utakmicu, ali pravo veselje dolazi uz plasman na SP! Remi s Češkom diže šanse "vatrenih" na 99,7%! Čeka se pobjeda protiv Gibraltara i Farskih Otoka za siguran prolaz
Klasnićeva dramatična priča: Bivša supruga htjela mu je dati bubreg, zbog virusa nema kosu
BIVŠI 'VATRENI'

Klasnićeva dramatična priča: Bivša supruga htjela mu je dati bubreg, zbog virusa nema kosu

Nažalost, novac ne može vratiti sve ono što sam prošao. Ne mogu mi vratiti život. Tko zna, možda sam spasio nekoga jer sad liječnici u klubovima puno više paze na nalaze, rekao je Klasnić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025