Modrić sve bliže odlasku: Trent preuzima važnu ulogu u Realu

Ono što se dugo nagađalo u ponedjeljak je dobilo i službenu potvrdu. Dugo vremena vjeran Liverpoolu, Trent Alexander-Arnold (26) na kraju sezone napušta "Redse", klub u kojem je odrastao i postao jedno od njegovih najprepoznatljivijih lica, te prelazi u Real Madrid.

Navijači su se do posljednjeg dana nadali kako će ostati i produljiti ugovor, no to se neće dogoditi. Još bolnije od samog odlaska jest činjenica da Liverpool od tog transfera neće zaraditi ništa. Alexander-Arnold potpisuje za "kraljevski klub" kao slobodan igrač. Ta vijest dodatno je isfrustrirala navijače, koji su zbog toga uništili mural s njegovim likom na prilazu stadionu. U emotivnom oproštaju, branič je pokušao izgladiti situaciju zahvalivši klubu i navijačima te poručivši kako je spreman za novi izazov.

Foto: Phil Noble/REUTERS

U Realu se očekuju određene promjene u sastavu, uključujući moguće odlaske iskusnih igrača poput Luke Modrića (39) i Lucasa Vázqueza (33) nakon Svjetskog klupskog prvenstva. Prema pisanju španjolskog portala Defensa Central, Alexander-Arnold, poznat po preciznosti pri izvođenju prekida, trebao bi preuzeti izvođenje kornera i slobodnih udaraca. Taj bi potez mogao znatno ojačati Real u tom segmentu igre, ali i izravno utjecati na Modrićeve dosadašnje zadatke. Ako Modrić ostane u klubu, više neće biti "pretplaćen" na prekide.

Real je odlascima velikana poput Cristiana Ronalda, Sergija Ramosa i Tonija Kroosa te smanjenom ulogom Modrića izgubio važan doprinos iz prekida, koji su mu ranije često donosili prednost. Uz sve češću prisutnost Arde Gülera, Alexander-Arnold bi trebao pomoći u vraćanju te prednosti, u modernom nogometu sve značajnije. Bez obzira na to hoće li sljedeće sezone Real voditi Carlo Ancelotti ili možda Xabi Alonso, jasno je da madridski klub planira ozbiljno ojačati upravo u segmentu prekida.