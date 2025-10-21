Obavijesti

UŽIVA U ITALIJI

Modrić: Sve dugujem svom idolu Zvonimiru Bobanu...

Piše Zdravko Barišić,
Modrić: Sve dugujem svom idolu Zvonimiru Bobanu...
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Igrati za Milan je najbolja stvar koja mi se mogla dogoditi u ovom trenutku, nalazim se u velikom i povijesnom klubu. Momčad ima velike talente, rekao je naš kapetan

Na tisuće epiteta mnogi su iskoristili kako bi prikazali njegovu veličinu, ali to je i riječima postalo nemoguće dočarati. Dovoljno je pogledati na travnjak i njegove predstave koje obiluju magijom koja traje, traje i traje. I nadamo se da će potrajati još dugo.

Luka Modrić (40) je ovog ljeta nakon 13 godina napustio Real Madrid i otišao u Milan. Neki su bili skeptični, mislili su kako su njegovi najbolji dani iza njega, ali Luka je svima pokazao da je došao u Milan osvojiti talijansko prvenstvo! Prvih nekoliko utakmica bilo je dovoljno da demonstrira svima da je klasa vječna, vrlo brzo nametnuo se kao dirigent, vođa i jedan od najboljih igrača Serie A.

Serie A - AC Milan v Fiorentina
Foto: Daniele Mascolo

Sa svjetskom legendom u sastavu, navijači Milana vjeruju kako mogu do naslova prvaka nakon tri godine čekanja. Hrvatski kapetan dao je intervju za Rai News i otkrio što ga je privuklo na San Siro. Veliku ulogu u tome imao je legendarni hrvatski nogometaš Zvonimir Boban.

- Igrati za Milan je najbolja stvar koja mi se mogla dogoditi u ovom trenutku, nalazim se u velikom i povijesnom klubu. Momčad ima velike talente, a trener je pobjednik, put je dug, ali imam velika očekivanja. Došao sam ovdje pobjeđivati, povratak u Ligu prvaka je minimalni cilj, ali nadam se da ću učiniti i više. Već sam sve osvojio, ali moj san je titula s Milanom, jer kad nikad ne odustaneš, sve se može dogoditi. Forza Milan uvijek - rekao je Luka.

Serie A - AC Milan v Napoli
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Otkrio je i da je navijao za Milan dok je bio dječak, razlog leži u Bobanu.

- Sve dugujem svom idolu Zvonimiru Bobanu. Odrastao sam kao nogometaš u njegovom mitu. Ali uvijek sam s divljenjem gledao i na prvake poput Ševčenka, Kake, Maldinija, Pirla i Seedorfa.

Milan je na prvom mjestu Serie A nakon sedam kola. Efekt Modrić već je vidljiv, a nadaju se da će na tom mjestu ostati i nakon 38. kola. Imao je priliku upoznati se s kvalitetom lige, kakvo je Lukino mišljenje?

- Razina Serie A je vrlo visoka. U drugim velikim ligama nema toliko izazova kao ovdje: Juve, Inter, Napoli, Lazio, Roma... San Siro? Bernabeu je za mene poseban, tamo sam živio trinaest godina i doživio neopisive emocije. Ali San Siro je stadion pun povijesti. Ancelotti mi je rekao da ću se tamo dobro snaći, on je jedan od najvećih - rekla je hrvatska legenda. 

