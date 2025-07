Modrić: 'U Milan želim donijeti svoju glad za pobjedom. Nema zadovoljavanja s osrednjošću'

Luka Modrić je i službeno igrač velikog Milana. Nakon 13 godina i 28 trofeja u Realu, sada će svoju magiju prenijeti na travnjake talijanske lige. Navijači u Milanu su već zaluđeni svojim novim veznjakom te se dres s brojem 14 već uvelike "šeta" po "gradu mode". Iako je već dao par izjava za razne medije, sada je po prvi put pričao malo više o Milanu i tome kako je došao u Italiju za službene kanale kluba.

- Želio sam ostati u Europi kako bih nastavio igrati natjecateljski nogomet. Imao sam i drugih ponuda, ali kad me Milan nazvao, bilo je jasno. Želio sam to od početka. Bio sam impresioniran i činjenicom da je sportski direktor Igli Tare došao u Hrvatsku kako bi mi predstavio projekt i sve vezano uz Milan. To mi je bilo jako važno. Pokazalo mi je koliko me žele dovesti ovdje. Milan je jedan od najvećih klubova u Europi - započeo je Modrić svoj intervju, pa nastavio:

- Milan se ne može zadovoljiti osrednjošću, mora postaviti najviše moguće ciljeve, osvajati naslove i natjecati se s najboljim momčadima na svijetu. Zato sam ovdje.

Zatim se osvrnuo i na fotografiju iz djetinjstva na kojoj nosi dres Milana, a spomenuo je i svog idola.

- Prekrasna je fotografija. Kao dijete sam puno gledao Serie A, a Milan mi je bio najdraži tim. U to vrijeme u Hrvatskoj smo puno gledali Milan jer je bio jedan od najpraćenijih klubova na svijetu. Moj idol, Zvonimir Boban je također bio tamo. Sada sam jako sretan što sam ovdje i jedva čekam započeti ovu novu avanturu - rekao je Modrić

U Realu je Modrić odigrao 597 utakmica, zabio 43 gola i asistirao 95 puta. Nevjerojatno je bio konstantan tijekom cijele karijere, a pogotovo u Madridu. Sada će dio toga prenijeti u svlačionicu Milana te je otkrio što donosi klubu.

- Prije svega, dolazim s velikim poštovanjem prema svima, igračima, trenerima i klubu općenito. Želim sa sobom donijeti svoju glad za pobjedom, pomoći suigračima na svaki način i naporno raditi kako bih zaslužio svoje mjesto u momčadi. Nikad nije lako, moraš naporno raditi i boriti se - rekao je Modrić pa zaključio:

- Uvijek kažem da je za mene najvažnija ljubav prema igri i prema nogometu. Još je imam. Osjećam da još uvijek imam tu vatru u sebi. To me pokreće. Zatim tu je i dobar rad, priprema za najbolji mogući izgled i zdrav život. Nema velikih tajni, ali za mene su najvažnije strast i ljubav prema nogometu.

Podsjetimo, Modrić je sada na odmoru, a pripremama Milana pridružit će se 4. kolovoza.