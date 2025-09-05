Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'

Luka Modrić neupitno je prvi kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, ali utakmicu na Farskim Otocima počeo je kao rezerva, kao i njegov zamjenik Ivan Perišić. Pa je traku od prve minute ponio Andrej Kramarić, koji je u 31. minuti zabio i vodeći gol za "vatrene".

Kad je Zlatko Dalić u nastavku odlučio u igru uvesti i Perišića (51.) i Modrića (65. minuta), međutim, Kramariću je traka ostala na ruci. Dok je trajao prekid prilikom Lukina ulaska, Andrej je gestikulirao prema Luki i pokazao mu traku, očito mu i ponudio da mu je preda, ali je Modrić odlučio da je Kramarić ostavi kod sebe, moguće jer je Hrvatska tad branila prekid. Kramarić mu je predao traku 15-ak minuta poslije.

Različite su prakse kod igrača prilikom uzimanja trake kad ulaze kao zamjene. Modriću su u Real Madridu, primjerice, prošlih sezona redovito dostavljali traku, dok je Arijan Ademi u Dinamu ne bi uzimao kad bi bio rezerva u preostalom dijelu utakmice.

Luka je na otočkoj državi zaigrao 189. put za Hrvatsku i ostao peti igrač s najvećim brojem nastupa za reprezentaciju u povijesti nogometa. Ispred njega samo su Argentinac Lionel Messi (194), Malezijac Soh Chin Ann (195), Kuvajćanin Bader Al-Mutawa (196) i Portugalac Cristiano Ronaldo (221 nastup). Luka bi, prođe li Hrvatska grupnu fazu na Mundijalu iduće godine, mogao ne samo prestići i umirovljene Malezijca i Kuvajćanina, nego i ući u klub 200 u koji će, kako se čini, uskoro i Messi.