Modrić uoči finala LP: Ovo je sve, ali samo ne normalno...

U vitrine madridskog doma smjestio je 25 trofeja, posebno se sjaji pet 'uhatih', a u subotu će imati priliku postati najtrofejniji igrač u povijesti Reala!

Luka Modrić iščekuje finale Lige prvaka koje se igra u subotu od 21 sat na Wembleyju. Bit će mu to šesto finale i prilika da uzme šesti trofej u najelitnijem europskom klupskom natjecanju. S novim trofejem će Nacho i on ostati sami na vrhu liste najtrofejnijih igrača madridskog kluba.

- Nevjerojatan je osjećaj ponovno biti ovdje, šesti put za nekolicinu igrača. Mogućnost osvajanja šeste europske titule je nevjerojatna. Čini se normalnim, ali ovo je sve samo ne normalno - rekao je hrvatski nogometaš u razgovoru za TNT Sports.

Pa koja je tajna da 38-godišnjak igra na tako vrhunskoj razini?

- U mojem slučaju je to ljubav prema igri. Uživam u svakom danu i treningu. Svakodnevno naporno radim te se fizički i psihički jako dobro osjećam. Predan sam nogometu iz dana u dan i to me održalo na ovoj razini. Vjerujem da i dalje mogu igrati ovako - kaže Luka.

Real je posljednjih godina pomladio momčad. Toni Kroos odlazi na kraju sezone, ali Modrić je neuništiv. Trebao bi potpisati novi ugovor na godinu dana i nastaviti mentorirati mlade zvijezde kraljevskog kluba.

- Mi smo tu za njih, želimo im pomoći na svaki način, pomoći im kako se ponašati i igrati, iako oni znaju jer im klub usađuje pobjednički mentalitet. To smo pokazali više puta. Nije slučajnost da se povijest ponavlja. Dolazi nova generacija, a mi smo tu da bismo im pomogli, ali se i natjecali s njima. Moraš biti motiviran i pokazivati da se možeš boriti s njima. To je dobro za momčad - kazao je Modrić.

U Dinamo se vrlo vjerojatno nikada neće vratiti, ali mu u subotu može pomoći i napuniti mu račun. Ako Real osvoji Ligu prvaka, 'modri' će sljedeće sezone krenuti od play-offa najjelitnijeg europskog klupskog natjecanja.