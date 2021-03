Luka Modrić danas bi trebao preskočiti kvalifikacijsku utakmicu Hrvatske i Malte, "vatreni" i bez svog kapetana moraju "riješiti" 176. selekciju svijeta. Lider hrvatske nogometne reprezentacije proteklih je dana postao rekorder, stigao do 135. nastupa za 'vatrene'. Da, Modrić će i danas biti na klupi, ali vjerujemo da će Hrvatska i bez njega lakoćom slomiti Maltežane.

Luka Modrić svoj je reprezentativni debi upisao 1. ožujka 2006. godine kada je Hrvatska u Baselu svladala (3-2) Argentinu. A od tada do danas prošlo je točno 5508 dana ili 15 godina i 29 dana. U svakom slučaju jako puno, kapetanu za sve što je učinio za 'vatrene' duboki naklon do poda. S Hrvatskom je zaigrao na šest velikih natjecanja (SP 2006., 2014., 2018. i EP 2008., 2012., 2016.). To nije sve, Luka će i ovoga ljeta voditi svoju reprezentaciju na još jednom Europskom prvenstvu.

A od svog reprezentativnog debija do današnjeg ogleda s Maltom, lider 'vatrenih' je za Hrvatsku na terenu zaigrao uz čak 105 različitih igrača! Naravno, najveći dio reprezentativne karijere odigrao je uz vedete poput Ćorluke, Mandžukića, Olića, Perišića, Rakitića ili Srne, ali Modrić je u kockastom dresu igrao i uz neke nogometaše (Drpić, Čale, Didulica, Maloča, Gabrić, Bubnjić...) koji su u hrvatskoj reprezentaciji kroz godine imali manju ulogu.

Na ovoj listi od 105 igrača mogli su se naći još neki pojedinci poput Mate Maleša, Filipa Bradarića, Ante Ćorića ili Jurice Buljata, koji su zaigrali u istoj utakmici za reprezentaciju kao i Luka Modrić, ali nisu u isto vrijeme bili na terenu. Pogledajmo listu od svih 105 igrača koji su s Lukom Modrićem branili boje hrvatske reprezentacije...

Igrači s kojima je Luka Modrić igrao barem minutu za 'Vatrene'

1. Ademi Arijan

2. Andrijašević Franko

3. Antolić Domagoj

4. Babić Marko

5. Badelj Milan

6. Balaban Boško

7. Barišić Borna

8. Bartolec Karlo

9. Bašić Toma

10. Benko Leon

11. Benković Filip

12. Bilić Mate

13. Bošnjak Ivan

14. Bradarić Domagoj

15. Brekalo Josip

16. Brozović Marcelo

17. Bubnjić Igor

18. Budan Igor

19. Budimir Ante

20. Buljat Marijan

21. Butina Tomislav

22. Caktaš Mijo

23. Čale Hrvoje

24. Čolak Antonio

25. Čop Duje

26. Ćaleta-Car Duje

27. Ćorluka Vedran

28. Didulica Joey

29. Drpić Dino

30. Dujmović Tomislav

31. Eduardo da Silva

32. Gabrić Drago

33. Galinović Mario

34. Halilović Alen

35. Iličević Ivo

36. Jedvaj Tin

37. Jelavić Nikica

38. Juranović Josip

39. Jurić Ivan

40. Kalinić Lovre

41. Kalinić Nikola

42. Klasnić Ivan

43. Knežević Dario

44. Kovač Niko

45. Kovač Robert

46. Kovačić Mateo

47. Kramarić Andrej

48. Kranjčar Niko

49. Križanac Ivica

50. Leko Ivan

51. Leko Jerko

52. Leovac Marin

53. Livaja Marko

54. Livaković Dominik

55. Lovren Dejan

56. Maloča Mario

57. Mandžukić Mario

58. Melnjak Dario

59. Milić Antonio

60. Milić Hrvoje

61. Mitrović Matej

62. Olić Ivica

63. Oršić Mislav

64. Pašalić Mario

65. Perić Dino

66. Perišić Ivan

67. Petković Bruno

68. Petrić Mladen

69. Pivarić Josip

70. Pjaca Marko

71. Pletikosa Stipe

72. Pokrivač Nikola

73. Pongračić Marin

74. Pranjić Danijel

75. Pršo Dado

76. Radošević Josip

77. Rakitić Ivan

78. Rapaić Milan

79. Rebić Ante

80. Rog Marko

81. Runje Vedran

82. Sablić Goran

83. Sammir

84. Santini Ivan

85. Schildenfeld Gordon

86. Sluga Simon

87. Srna Darijo

88. Strinić Ivan

89. Subašić Danijel

90. Šerić Anthony

91. Šimić Dario

92. Šimunić Josip

93. Škorić Mile

94. Tokić Mario

95. Tomas Stjepan

96. Tudor Igor

97. Uremović Filip

98. Vejić Hrvoje

99. Vida Domagoj

100. Vlašić Nikola

101. Vranješ Jurica

102. Vrsaljko Šime

103. Vukojević Ognjen

104. Vukušić Ante

105. Živković Boris