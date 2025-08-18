Obavijesti

ČAROBNJAK JE ZAPOČEO PLES

Modrić zaludio Italiju: 'Jedino što je podizalo decibele na San Siru bilo je njegovo ime...'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag

Bio je to nastup prve violine Rossonera, nestrpljivo iščekivan i hvaljen od strane publike gladne da još jednom doživi alfa mužjaka u Milanellu, stoji u tekstu Gazzette dello Sport

Luka Modrić upisao je prvi službeni nastup za Milan u Kup utakmici protiv Barija. Rossoneri su pobijedili 2-0 golovima Rafaela Leaa i Christiana Pulišića, ali je najveća erupcija na San Siru nastala u 66. minuti kada je hrvatski maestro ušao u igru. Svojim mirnoćom i iskustvom zaludio je navijače Milana, a Gazzetta dello Sport ima samo riječi hvale za službeni debi hrvatskog kapetana. 

CALCIO - Coppa Italia - AC Milan vs SSC Bari
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag

"Bio je to nastup prve violine Rossonera, nestrpljivo iščekivan i hvaljen od strane publike gladne da još jednom doživi alfa mužjaka u Milanellu. Na stadionu bez ultrasa i organiziranih navijača, jedino ime koje je na staromodni način podizalo decibele bilo je njegovo", stoji u tekstu Gazzette nakon Modrićevog nastupa, dalje u tekstu piše:

"Stadion je eruptirao od pljeska i oduševljenja pri svakom dodiru. Luka i Ardon (Jashari) odmah su pokrenuli napadačku akciju, zaradivši korner. Zatim je digao San Siro na noge: dvostrukim driblingom pored jadnog Sibillija u roku od nekoliko sekundi i laganim udarcem desnom nogom, ipak previše slabim, u ruke vratara. Zatim je, u 90. minuti, prodro u kazneni prostor s desne strane, trčeći uz aut-liniju. Niski centaršut u kazneni prostor koji je ostao nezapažen. Publika je bila ljuta na njegove suigrače jer nisu razumjeli gdje bi lopta mogla završiti. Da, bolje je da suigrači počnu slušati njegove savjete."

CALCIO - Coppa Italia - AC Milan vs SSC Bari
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag

Travnjaci talijanske lige tek će upoznati čaroliju koju Modrić ima u nogama, a navijači Milana euforično čekaju početak lige i borbu za vrh tablice. S Modrićem su dobili dimenziju više i "udarne igle" Rossonera trebale bi otključati sve svoje potencijale. Prvo kolo Serie A igra Milan igra 23. kolovoza na San Siru protiv Cremonesea i ima priliku za sjajan ulazak u sezonu.

OSTALO

