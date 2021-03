Iza nas je poraz od Slovenije i teško izborena pobjeda nad Ciprom, ali već u utorak Hrvatsku od 20.45 čeka nova utakmica. U napornom ritmu, za kraj kvalifikacijskog ciklusa u ožujku na Rujevicu, stiže Malta.

Izbornik Zlatko Dalić već je ranije najavio kako će odmoriti nekoliko igrača koji su igrali u prethodne dvije utakmice, a među njima je kapetan Luka Modrić koji je u subotu upisao 135. nastup i postao igrač s najviše nastupa za hrvatsku reprezentaciju. Andrej Kramarić je zbog ozljede već napustio hotel u Opatiji, a poštedu bi mogli dobiti Ivan Perišić, Marcelo Brozović, Dejan Lovren...

- Čeka nas nova utakmica i tražimo tri boda. Bolji smo u svim segmentima. Ne smijemo ih podcijeniti, vodili su protiv Slovačke 2-0, Rusija ih je jedva dobila, moramo biti ozbiljni. Odmorit ćemo neke igrače koji su odigrali prethodne dvije utakmice u punom ritmu, Modrić će biti za početak na klupi, vidjet ćemo što s Perišićem i Brozovićem. Cilj je dati priliku svježim igračima koji su imali manju minutažu. Ali ne želim da ispadne da podcjenjujemo Maltežane, jednostavno su se neki igrači potrošili i treba nam svježine - rekao je izbornik 'vatrenih' Zlatko Dalić.

Malta je u prvom kolu izgubila od Rusije 3-1, ali je u subotu skoro šokirala Slovake na njihovu terenu. Vodila je 2-0, ali na kraju je završilo 2-2.

- Oni su vodili Slovake 2-0 jer ih ovi nisu shvatili ozbiljno. Imaju jako dobro desno krilo. Moramo biti angažirani maksimalno. Da igra bude bolje, protočniji, i nadam se da ćemo sa što manje nervoze i stresa privesti kraju.

Dalić je već ranije najavio da će napraviti neke promjene, a od prve minute će priliku na bokovima dobiti Juranović i Melnjak.

- Krenut ćemo s Juranovićem i Melnjakom, Vrsaljko i Barišić su se potrošili. To će biti dva nova igrača, svježa igrača na boku. Kramarića smo pustili kući na liječenje jer je izvrnuo gležanj u susretu protiv Cipra, u špici će biti Budimir, nemamo puno izbora na toj poziciji. Moramo još vidjeti u kakvom su stanju Lovren, Vida, Uremović i Ćaleta-Car pa tu pronaći najbolje rješenje. Tko bude igrao morat će dati sve od sebe za pobjedu, nismo baš puni samopouzdanja i sigurnosti, moramo biti oprezni. Nadam se da Modrić neće morati igrati, dosta se umorio. Ali meni je najvažnija pobjeda pa ću ga koristiti ako bude trebalo - kaže Dalić.

Prije njega s novinarima je razgovarao Milan Badelj koji bi u utorak na Rujevici mogao krenuti od prve minute.

- Očekujemo takav neki tip utakmice kao protiv Cipra. Što nam se ponavlja manje više u posljednje vrijeme, takvih utakmica će biti dosta. Tražit će se od nas da inzistiramo na nekim stvarima i načinu na koji mislimo da je dobar da se probije bunker. Kretanje u prazan prostor, traženje slobodnog prostora, to su neke smjernice koje bi trebali pratiti. Moramo paziti na zajedništvo u cijeloj utakmici koje nas je krasilo dugi niz godina - kazao je nogometaš Genoe.

Hrvatska nije izgledala dobro u prethodne dvije utakmice, a toga je svjestan i sam Badelj.

- U ovih par dana što smo zajedno se osjeti između nas da smo svjesni situacije i prezentacije koje smo prikazali i da to nije na nivou na koji smo naviknuli. Svaki od nas prihvaća kritike na svoj račun, to je dobro da smo svjesni da nije bilo dobro. Moramo pronaći kompaktnost i zajedništvo na terenu i biti ekipa 90 minuta, e sada hoće li se odblokirati utakmica u 20. ili 60 minuti protiv protivnika koji se brani, to nije toliko bitno. Bitno je da budemo kao ekipa u svakom trenutku. Protiv reprezentacija koje se protiv nas zatvore ne igramo utakmice koje su spektakli s velikom gol-razlikom već tvrde utakmice. Važno je postići prvi pogodak, a bilo bi dobro da to napravimo što prije, koji određuje ostatak utakmice. Ovakve ekipe su se navikle braniti i ne ulaze u probleme niti paničare kad gube 0:1 ili 0:2 - kazao je Badelj.