Modrićev bivši suigrač šokirao odabirom: Evo koga je stavio ispred Luke, navijači iznenađeni

Bivši stoper Real Madrida i portugalski reprezentativac Pepe (43) mnoge je iznenadio kada je birao bolje iz trofejne momčadi 'kraljevskog kluba' prije deset godina i aktualne momčadi. Pepe, koji je godinama svlačionicu dijelio s kapetanom hrvatske reprezentacije Lukom Modrićem (41), a dvojica igrača su skupa dva puta podigli pehar Lige prvaka.

Pepe je šokirao odabirom kada je na red došao vezni red Reala. Portugalac je bez previše razmišljanja izjavio kako mu je Jude Bellingham bolji od Modrića na toj poziciji, a onda je nastavio iznenađivati.

🚨 Pepe comparing Real Madrid 2016 to the current team:



• Keylor Navas or Courtois? Courtois.

• Carvajal or Trent? Trent.

• Pepe or Konate? Konate.

• Ramos or Rüdiger? Rüdiger.

• Marcelo or Cucurella? Cucurella.

• Casemiro or Bernardo? Bernardo.

• Kroos or Valverde?… pic.twitter.com/0DTFL0DYxY — Madrid Universal (@MadridUniversal) September 14, 2026

Dao je prednost aktualnom kapetanu 'kraljeva' Federicu Valverdeu ispred Tonija Kroosa koji je prije dvije godine napustio Real i umirovio se. Kylian Mbappé mu je bolji od Karima Benzeme, a najveće iznenađenje stiglo je kada je birao između Viniciusa Juniora i Cristiana Ronalda.

Međutim, navijači Reala su zaključili kako je najvjerojatnije riječ o šali te da Portugalac nije zadatak shvatio ozbiljno već se htio dobro zabaviti.

Inače, Pepe i Modrić su proveli pet sezona u Real Madridu, a Portugalac je 'kraljevski klub' napustio 2017. godine.