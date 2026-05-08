ALABA STIŽE U ITALIJU?

Modrićev 'brat' stiže u Milan?!

Piše Petar Božičević,
Modrićev 'brat' stiže u Milan?!
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Alaba je s Modrićem u Realu je ukupno zajedno odigrao 95 utakmica, a osvojili su dvije Lige prvaka (2022. i 2024.) te mnoge druge trofeje

Realovom braniču Davidu Alabi (33) istječe ugovor s "kraljevima" na kraju sezone, a novi neće dobiti. Milan je iskazao interes za dovođenje Austrijanca i započeo pregovore s agentom Pinijem Zahavijem, prenosi Goal

"Crveno-crni" žele dovesti iskusnog braniča u svoje redove bez odštete, iako postoji zabrinutost zbog povijesti ozljeda Alabe. U prošloj i ovoj sezoni zajedno skupio je tek 28 nastupa. Problem je i financijske prirode jer je Alaba u Realu bio jedan od najplaćenijih braniča svijeta s 22,5 milijuna eura fiksno godišnje. 

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Podsjetimo, na isti je način (po isteku ugovora s Realom) u Milan stigao i Luka Modrić (40), koji je s Alabom bio u odličnim odnosima. Igrali su zajedno od 2021. do 2024., a Alaba je Modrića oslovljavao s "brate", što se moglo vidjeti u isječcima iz svlačionice Reala. 

Milanov budžet za pojačanja za iduću sezonu ovisit će o plasmanu u Ligu prvaka. O istom će ovisiti i ostanak Modrića, koji ima opciju produljenja za još jednu godinu, ali ako talijanski gigant ostane bez elitnog klupskog natjecanja, upitan je njegov ostanak. Milan je trenutačno treći sa 67 bodova, dva više od četvrtog Juventusa i tri više od petoplasirane Rome. 

Alaba je karijeru započeo u drugoj momčadi Austrije Beč, a nakon toga je igrao za Bayern, Hoffenheim i Real Madrid. S Modrićem je ukupno zajedno odigrao 95 utakmica, a osvojili su dvije Lige prvaka (2022. i 2024.) te mnoge druge trofeje. 

