Modrićev suigrač ga nahvalio: 'Luka je nevjerojatan igrač i primjer svim nogometašima'

Luka Modrić (40) odigrao je u petak jedan od najboljih susreta ove sezone. Njegov Milan slavio je protiv Pise 2-1, a on je postigao pobjednički gol u 85. minuti. Prije njega za 'rossonere' je gol dao Ruben Loftus-Cheek u 39., a za Pisu Felipe Loyola u 71. minuti utakmice. Odlučujući i drugi gol sezone kapetana 'vatrenih' pogledajte OVDJE.

Asistenciju za pogodak namjestio mu je Samuele Ricci (24) te za talijansku Gazzettu Dello Sport nahvalio hrvatskog kapetana i igrača utakmice.

- U Pisi mi je dodao loptu i nisam očekivao da ću ga odmah nakon toga pronaći u kaznenom prostoru i vratiti mu dodavanje, bio je to nevjerojatan trenutak. On je primjer svima.

Statistika Luke Modrića na susretu s Pisom.

Ricci je u Milan stigao ljetos iz Torina za 23 milijuna eura. Razvio se u Empolijevoj školi nogometa, a igrao je i za seniore prije odlaska u Torino. Za Milan ima jaku konkurenciju u vezi s Adrienom Rabiotom i Lukom Modrićem, ali bez obzira na to odigrao je 23 utakmice ove sezone, zabio jedan i asistirao za tri gola. Sveukupno je ove sezone na terenu proveo 1127 minuta.

Ugovor s Milanom ima do 2029. godine, a prema Transfermarktu vrijedi 25 milijuna eura. Aktualni reprezentativac za Italiju je odigrao 11 utakmica. Za 'azzurre' je debitirao 2022. godine.

Milan je trenutačno drugi u ligi s osam bodova manje od Intera, a treći je Napoli s tri boda manje. Idući susret Milan igra protiv Coma na San Siru u srijedu od 20.45 sati u sklopu 24. kola Serie A.

