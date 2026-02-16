Milan je u 25. kolu Serie A pobijedio Pisu 2-1, a heroj utakmice bio je kapetan 'vatrenih' Luka Modrić koji je pogotkom na kraju susreta osvojio nova tri boda za 'rossonere' te smanjio zaostatak na ljestvici za Interom
Modrićev suigrač ga nahvalio: 'Luka je nevjerojatan igrač i primjer svim nogometašima'
Luka Modrić (40) odigrao je u petak jedan od najboljih susreta ove sezone. Njegov Milan slavio je protiv Pise 2-1, a on je postigao pobjednički gol u 85. minuti. Prije njega za 'rossonere' je gol dao Ruben Loftus-Cheek u 39., a za Pisu Felipe Loyola u 71. minuti utakmice. Odlučujući i drugi gol sezone kapetana 'vatrenih' pogledajte OVDJE.
Asistenciju za pogodak namjestio mu je Samuele Ricci (24) te za talijansku Gazzettu Dello Sport nahvalio hrvatskog kapetana i igrača utakmice.
- U Pisi mi je dodao loptu i nisam očekivao da ću ga odmah nakon toga pronaći u kaznenom prostoru i vratiti mu dodavanje, bio je to nevjerojatan trenutak. On je primjer svima.
Statistika Luke Modrića na susretu s Pisom.
Ricci je u Milan stigao ljetos iz Torina za 23 milijuna eura. Razvio se u Empolijevoj školi nogometa, a igrao je i za seniore prije odlaska u Torino. Za Milan ima jaku konkurenciju u vezi s Adrienom Rabiotom i Lukom Modrićem, ali bez obzira na to odigrao je 23 utakmice ove sezone, zabio jedan i asistirao za tri gola. Sveukupno je ove sezone na terenu proveo 1127 minuta.
Ugovor s Milanom ima do 2029. godine, a prema Transfermarktu vrijedi 25 milijuna eura. Aktualni reprezentativac za Italiju je odigrao 11 utakmica. Za 'azzurre' je debitirao 2022. godine.
Milan je trenutačno drugi u ligi s osam bodova manje od Intera, a treći je Napoli s tri boda manje. Idući susret Milan igra protiv Coma na San Siru u srijedu od 20.45 sati u sklopu 24. kola Serie A.
