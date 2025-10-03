Trenira s maskama za hipoksiju • U rijetkim prilikama ‘zgriješi’ pa pojede samo komadić palačinke s namazom • Ima čudesnu genetiku
Tajna Modrićeve dugovječnosti: 'Prije utakmica jede poseban obrok. Ovo je njegov jelovnik'
Madridski Real nikad nije imao previše sentimenta prema legendama. Sjetit ćete se kako su iz “kraljevskoga kluba” otišle legende poput Gutija, Raula, Casillasa..., pa čak i Cristiana Ronalda. Mimo svoje volje iz Reala je morao i Ramos, potom i Benzema...
