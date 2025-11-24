Modrićeva ispovijest o teškom odrastanju, obitelji i Hajduku: 'To bi me bilo strah napisati...'

Luka Modrić (40) igra ponajbolji nogomet karijere iako je zagazio u peto desetljeće života, nije spustio papučicu s gasa otkad ga je Real Madrid pustio bez odštete nakon 13 godina tijekom kojih je postao najtrofejniji igrač "kraljevskog kluba" u povijesti.

Hrvatski maestro osigurao je deseto veliko natjecanje s "vatrenima" iduće godine u Americi nakon kojega će, kako neki predviđaju, nastaviti igrati nogomet u Milanu jer ga žele i dodatnu godinu ugovora. Nakon Španjolske, postao je top tema i u Italiji zbog visoke kvalitete nogometa.

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Luka vrlo rijetko daje intervjue, a ovaj je put sjeo u intimnoj atmosferi s nekadašnjim izbornikom Slavenom Bilićem (57) i pretresao detalje profesionalne karijere koja traje čak 22 godine, ali i odrastanja i ranih dana koji su bili jako teški za obitelj.

Bivša "Zlatna lopta" govorila je o ulozi obitelji, roditelja Stipe i Radojke, sestara Diore i Jasmine te supruge Vanje na putu prema uspjehu.

- Idealni ili najlakši uvjeti nisu najbolji uvjeti - rekao mu je Slaven.

Modrić je otkrio i koliko su posudbe u Zrinjski i zaprešićki Inter za razvoj. U isječku koju su emitirali kao TV najavu razgovora Luka je kazao Slavenu:

- Imali smo ogromnu zahvalnost prema vama i htjeli smo vam to vratiti. Moj osjećaj je bio, kad bismo neku lošiju utakmicu ili... Imaš osjećaj kao da smo vas izdali!

Zadranin je već s 11 godina otišao put Zagreba, u Dinamo, a Hajduk ga je prije toga odbio. I o tome će Luka govoriti iz prvog lica.

A o nevjerojatnim uspjesima je poručio:

- Napiši si što želiš ostvariti, što bi, s čim bi se zadovoljio. Ne da ne bih... Bilo bi me strah napisati sve što sam ostvario. Htio sam da budu ponosni na mene.

Prvi dio razgovora Slavena Bilića s Lukom Modrićem u emisiji (Ne)uspjeh prvaka emitira se na kanalu Arenasport 1 ovaj ponedjeljak od 20 sati. Moći ćete ga pratiti i na portalu 24sata.