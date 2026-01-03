Modrićeva nogometna lekcija na Sardiniji. Talijani: Profesor!

Milan je pobjedom 1-0 protiv Cagliarija na Sardiniji otvorio 2026., a talijanski mediji i navijači hvale partiju koju je pružio 40-godišnji Luka Modrić. Iako je jedini gol zabio Rafael Leão i službeno bio igrač utakmice, hrvatski maestro je iz pozadine vukao konce, donosio mirnoću u teškim trenucima i na kraju zaradio status jednog od najbolje ocijenjenih igrača na terenu.

Bila je to klasična "allegrijevski" izborena pobjeda. Milan se mučio u prvom poluvremenu, Cagliari je bio bolja i opasnija momčad, no ulaskom u nastavak "rossoneri" su promijenili lice. Ključnu ulogu u toj transformaciji odigrao je upravo Modrić, koji je preuzeo potpunu kontrolu nad sredinom terena i diktirao tempo koji je na kraju slomio otpor domaćina.

"Maestro" i "profesor" s nogama koje su produžetak mozga

Talijanski sportski mediji natjecali su se u pohvalama na račun hrvatskog kapetana. Eurosport mu je dodijelio visoku ocjenu 7 uz opis: "Profesor. Uvijek na pravom mjestu u pravo vrijeme, praktički bez ijedne pogrešne lopte". Slično je pisao i Calciomercato, koji ga je nazvao "maestrom" koji je "održao lekciju savršenog playa ispred obrane". Istaknuli su njegovo vrhunsko pozicioniranje i kvalitetu u čišćenju svake potencijalno opasne situacije.

Oduševljenje nije krio ni portal SempreMilan, koji mu je dao ocjenu 7,5, jednu od najviših u momčadi, naglasivši njegovu "fantastičnu izvedbu", stalnu dostupnost suigračima u izgradnji napada, ali i besprijekorno odrađivanje obrambenih zadataka. Čak i kada je cijela momčad bila u poteškoćama, Modrić je bio taj koji je smirivao igru i preuzimao odgovornost.

Reakcije navijača na društvenim mrežama bile su jednako euforične, a jedna se posebno istaknula: "Monumentalna partija Luke Modrića. Veznjak za cijeli teren s 40 godina. Stopala su mu produžetak njegovog nadarenog mozga. Ponosan sam što nosi dres moje momčadi."

Dominaciju potvrdio brojkama

Njegov utjecaj na igru bio je vidljiv golim okom, ali ga potvrđuje i statistika. Prema Sofascoreu, Modrić je za svoju izvedbu dobio ocjenu 7,7. Tijekom 90 minuta na terenu imao je 89 dodira s loptom, uz impresivnu točnost dodavanja od gotovo 92 posto. Podijelio je tri ključna dodavanja kojima je stvarao prilike za suigrače, a istaknuo se i u obrani s tri presječene lopte i nekoliko otklonjenih opasnosti.

Foto: Daniele Mascolo

Njegova partija nije bila samo dodavanje i kontrola. U samoj završnici utakmice, kada se lomio rezultat, preuzeo je odgovornost i iz slobodnog udarca umalo zabio gol, no njegov je sjajan pokušaj još bolje obranio golman Cagliarija Elia Caprile.

Iako je stigao u Milan bez odštete, kao slobodan igrač, Luka Modrić iz utakmice u utakmicu potvrđuje da je bio "krađa na tržištu". Njegova nogometna inteligencija, mirnoća i liderske sposobnosti donijele su Milanu novu dimenziju, a on sam nastavlja pomicati granice i dokazivati da su godine za istinske šampione samo broj.