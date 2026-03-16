Modrićevi suigrači sukobili se u svlačionici, Allegri sve smirio...

Napetosti u Milanu! Leão i Pulišić u sukobu nakon poraza od Lazija, Allegri jedva smirio situaciju. Leão ljutito napustio teren i sukob nastavio u svlačionici

Poraz Milana od Lazija na Olimpicu (0-1) donio je, osim bodovnog zaostatka za Interom, i određene napetosti unutar momčadi. Prema pisanju talijanskih medija, nakon utakmice došlo je do rasprave između Rafaela Leãa i Christiana Pulišića zbog nesuglasica koje su započele još na terenu. O tome je pisala Gazzetta dello Sport. Luka Modrić pokušao je sve kako bi vratio Milan u egal, ali suigrači nisu pomogli, a očito je nastao i kaos.

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

Sve je počelo tijekom drugog poluvremena, kada je Leão u dva navrata burno reagirao jer mu Pulišić nije dodao loptu u izglednim situacijama za napad. Portugalac je gestama jasno pokazivao svoje nezadovoljstvo, a nervoza je dosegnula vrhunac u 67. minuti kada ga je trener Massimiliano Allegri odlučio zamijeniti.

Leão je sporo napuštao travnjak, a kada ga je Allegri pokušao smiriti zagrljajem, Portugalac ga je ljutito odgurnuo. Čak je i golman Mike Maignan dotrčao s vrata kako bi urazumio suigrača, no bezuspješno. Bijesni Leão sjeo je na klupu te je u naletu frustracije šutirao bočice s vodom i kutiju za led.

"Ono što se nije vidjelo na televiziji bio je rasplet unutar Olimpica. U svlačionici se Leão ponovno požalio Pulišiću. Recimo, bilo je to malo življe nego prosječna rasprava i traženje objašnjenja među suigračima. Max Allegri intervenirao je kako bi smirio situaciju i spriječio da napetosti između njegova dva napadača eskaliraju. Nije senzacionalan incident, ali dokaz je da nešto ne štima", piše Gazzetta.

FOTO Sjećaš li se mene? Igrali su za Dinamo, neki bili i zvučna pojačanja pa pali u zaborav...
PREPOZNAJETE LI ASOVE?

FOTO Sjećaš li se mene? Igrali su za Dinamo, neki bili i zvučna pojačanja pa pali u zaborav...

Neki su došli u skupim transferima, neki kao talenti od kojih se puno očekivalo, neki su dobili i važne uloge, a većina su ispali čisti prolaznici. Sjećate li se ovih bivših dinamovaca?
Pozadina istupa Marka Livaje: Evo tko je kriv za ozljedu, zašto ne igra više i što je s ugovorom
OTKRIVAMO

Pozadina istupa Marka Livaje: Evo tko je kriv za ozljedu, zašto ne igra više i što je s ugovorom

Vrlo iskreno i direktno govorio je Marko Livaja nakon 100. gola za Hajduk protiv Lokomotive i ostavio neka pitanja u zraku. Doznajemo gdje je zapelo s njegovom ozljedom i novim ugovorom
Jelena Đoković u seksi bikiniju na odmoru. Fotke obilaze svijet
FOTO: NA MIKONOSU

Jelena Đoković u seksi bikiniju na odmoru. Fotke obilaze svijet

Britanski mediji raspisali su se o fotkama Jelene Đoković na odmoru u Grčkoj, koje su nastale u ljeto 2025. Paparazzi su fotografirali par koji je u opuštenom izdanju odmarao na Mikonosu

