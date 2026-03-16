Modrićevi suigrači sukobili se u svlačionici, Allegri sve smirio...

Poraz Milana od Lazija na Olimpicu (0-1) donio je, osim bodovnog zaostatka za Interom, i određene napetosti unutar momčadi. Prema pisanju talijanskih medija, nakon utakmice došlo je do rasprave između Rafaela Leãa i Christiana Pulišića zbog nesuglasica koje su započele još na terenu. O tome je pisala Gazzetta dello Sport. Luka Modrić pokušao je sve kako bi vratio Milan u egal, ali suigrači nisu pomogli, a očito je nastao i kaos.

Sve je počelo tijekom drugog poluvremena, kada je Leão u dva navrata burno reagirao jer mu Pulišić nije dodao loptu u izglednim situacijama za napad. Portugalac je gestama jasno pokazivao svoje nezadovoljstvo, a nervoza je dosegnula vrhunac u 67. minuti kada ga je trener Massimiliano Allegri odlučio zamijeniti.

Leão je sporo napuštao travnjak, a kada ga je Allegri pokušao smiriti zagrljajem, Portugalac ga je ljutito odgurnuo. Čak je i golman Mike Maignan dotrčao s vrata kako bi urazumio suigrača, no bezuspješno. Bijesni Leão sjeo je na klupu te je u naletu frustracije šutirao bočice s vodom i kutiju za led.

"Ono što se nije vidjelo na televiziji bio je rasplet unutar Olimpica. U svlačionici se Leão ponovno požalio Pulišiću. Recimo, bilo je to malo življe nego prosječna rasprava i traženje objašnjenja među suigračima. Max Allegri intervenirao je kako bi smirio situaciju i spriječio da napetosti između njegova dva napadača eskaliraju. Nije senzacionalan incident, ali dokaz je da nešto ne štima", piše Gazzetta.