Modriću se ovo nije dogodilo 11 godina, ali nema dileme: Protiv Škotske smo veliki favorit!

Posljednji put kada smo se sreli, Hrvatska je velikom, prvom pobjedom protiv Škotske ikada izborila osminu finala Europskog prvenstva. Kapetan Luka Modrić zabio je golčinu, jednu od najljepših u karijeri, a večeras ćemo ponovno odmjeriti snage. 'Vatreni' od 18 sati igraju 3. kolo grupne faze elitnog ranga Lige nacija na Maksimiru.

Pokretanje videa... 00:55 Luka Modrić prije Škotske: ‘Znamo da će biti teško ali vjerujemo u nas’ | Video: 24sata/Video

U susret ulazimo s pobjedom protiv Poljske 1-0 i porazom od Portugala 2-1. Upravo nam reprezentacija predvođena Cristianom Ronaldom može pomoći jer u kasnijem terminu igra kod Poljske i eventualnom pobjedom dala bi nam šansu za odvojiti se na drugom mjestu skupine.

Statistika Hrvatska - Škotska

Foto: Sofascore za 24sata

Modrić bez Kovačića, Rakitića ili Brozovića

Hrvatska u susret sa Škotskom ulazi s određenim problemima i Mateo Kovačić sigurno neće igrati pa je izbornik Zlatko Dalić imao slatke brige kome ukazati povjerenje i dati mu šansu. Stoga će Modrić po prvi put u 11 godina u službenoj utakmici zaigrati bez jednog od trojca Ivan Rakitić - Mateo Kovačić - Marcelo Brozović, a prednost za start imaju bratići Petar i Luka Sučić.

Posljednji put kada se to dogodilo bilo je 15. listopada 2013. Izbornik je bio Igor Štimac, suparnik u Glasgowu - upravo Škotska! Izgubili smo 2-0, Štimac je nakon toga smijenjen s izborničkog mjesta, no baš u toj utakmici Modrić je igrao, a niti jedan od spomenutog trojca nije bio u kadru.

'Vatreni' veliki favorit

Kasnije je bio jedan susret kada je Modrić započeo bez Rakete, Kove ili Broza. Bio je to sudar s Francuskom u Ligi nacija u listopadu 2020., no u tom susretu Kovačić je ušao u igru u 46. minuti. Tu je i susret s Turskom (3-3) u studenom 2020. kada je Modrić ušao u 77. minuti, a niti jedan od trojca nije zaigrao, no ta utakmica bila je prijateljska.

Unatoč svemu, Hrvatska je istaknuti favorit za pobjedu na Maksimiru. Kladionice joj vjeruju pa je koeficijent na pobjedu 'vatrenih' 1,65. Da će završiti neriješeno iznosi 4,20, a na pobjedu Škotske koeficijent je 6,50.