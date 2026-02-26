Obavijesti

BRAZILAC CASEMIRO

Modriću stiže veliko pojačanje?

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Peter Cziborra

Casemiro je trenutačno igrač Manchester Uniteda, a ugovor u 'crvenim vragovima' vrijedi mu do ljeta ove godine

Admiral

Prije nekoliko dana talijanski mediji prenijeli su vijest da je legenda Milana Zlatan Ibrahimović osobno popričao s Lukom Modrićem oko njegove budućnosti u dresu 'rossonera'. Modrić ugovor s Milanom ima do kraja sezone, a sada su se pojavile informacije koje bi kapetana hrvatske reprezentacije mogle zadržati u Milanu.

IDI ILI OSTANI Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah
Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah
Premier League - Everton v Manchester United
Foto: Phil Noble

Naime, poznati Samuel Luckhurst piše kako se u Milanu spremaju ponuditi ugovor Casemiru, bivšem Modrićevom suigraču iz dana kada su igrali u Real Madridu. Brazilac je trenutačno igrač Manchester Uniteda, a ugovor u 'crvenim vragovima' vrijedi mu do ljeta ove godine. Međutim, Casemiro navodno ne želi nastaviti karijeru u Engleskoj, a kao opcija navodi se talijanska Serie A.

Dok su igrali u madridskom Realu, Modrić i Casemiro su uz Tonija Krossa činili legendarni vezni red. Zajedno su osvojili nevjerojatnih pet naslova Lige prvaka, tri titule prvaka Španjolske, tri Svjetska klupska prvenstva te brojne druge trofeje.

Ako se transfer zaista ostvari, onda bi milanski vezni red sljedeće sezone mogao biti jedan od najjačih uz Rabiota, Modrića i Casemira.

