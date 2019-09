Modro blago: Gojak dva gola i asist, Ademi utrpao Izraelu

Fenomenalne partije odigrali su u kvalifikacijskim susretima za Euro 2020. Arijan Ademi i Amer Gojak. Njihove su reprezentacije u četvrtak igrale protiv Izraela, odnosno, Lihtenštajna, a upravo su igrači hrvatskog prvaka bili zvijezde svojih nacionalnih vrsta.

BiH - Lihtenštajn 5-0

Izabranici Roberta Prosinečkog igrali su na domaćem terenu, Bilinom polju, gdje su ugostili Lihtenštajn i poslali ih kući s petardom kao poklonom, a briljirao je Dinamov "stranac" - Amer Gojak. Već u 11. minuti doveo je "zmajeve" do vodstva na asistenciju napadača talijanske Rome, Edina Džeke koji mu je samo nekoliko metara pred Buchela dodao loptu i tako postavio lak zadatak u kojemu Gojak precizno mijenja rezultat u 1-0 s kojim se otišlo i na pauzu.

Imali su bosanskohercegovački igrači još šansi, točnije 15 njih u okvir tijekom susreta, ali su se one tek u zadnjih 10 minuta susreta počele realizirati. Prvo je mrežu tresao Haris Duljević na asistenciju Seada Kolašinca u 80. minuti, a zatim je još jednom briljirao tandem Džeko - Gojak, ali ovaj puta obrnuto. Amer je asistirao svome iskusnom suigraču za 3-0 pet minuta do isteka vremena, a dvije minute kasnije slijedi ih i Edin Višća za 4-0. No tu nije bio kraj, odlučio je Amer pečatirati susret još jednim topom, ovaj puta glavom na asist Harisa Duljevića s desne strane i tako na semafor postaviti konačnu petardu u 89. minuti.

Izrael - Sjeverna Makedonija 1-1

Mirno je protekao susret u Izraelu, iako se obje reprezentacije bore kako bi napokon stigle na veliko nogometno natjecanje. Izrael je zadnji puta 1970. bio na Svjetskom prvenstvu u grupnoj fazi, dok Sjeverna Makedonija nikada nije igrala neko veliko natjecanje.

Trudili su se i jedni i drugi doći do pogotka, čak su u jednom trenutku Izraelci šokirali i zabili u gužvi pred golom, no švedski sudac vidio je igranje rukom te brzo prekinuo slavlje izraelske momčadi.

Početkom drugog poluvremena domaćini su preuzeli inicijativu i postigli pogodak za veliko slavlje u 55. minuti, a strijelac je bio Eran Zahavi. Ipak, nisu se dali Sjevernomakedonci. Razveselio ih je Dinamov kapetan Arijan Ademi pogotkom u 64. minuti susreta na asistenciju Ezgjana Alloskog i konačnih 1-1 i podijeljene bodove s velikim protivnicima.