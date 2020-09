Na vrhuncu karijere bio je jedan od najve\u0107ih, otud i nadimak 'Imperator'.\u00a0

<p>Prođe li ijedan dan, a da se ne zamislite i zapitate: Kakav bi to igrač bio da se u njegov život nisu umiješali alkohol, droga i depresija? Jeste li se ikada zapitali koliko bi naslova podignuo, koliko bi Liga prvaka osvojio? Bi li o njemu danas pričali kao o Ronaldu, Peleu ili Maradoni? Imao je sve, ali dječak skriven u njemu, dječak iz favela, takav život nije mogao živjeti.</p><p>Na spomen <strong>Adriana</strong> (38) mnogima odmah padne na pamet strašna ljevica.</p><p>Onima koji su igrali Pro Evolution Soccer, a protivnici su im u sastavu imali spomenutog napadača, diže se kosa na glavi. U to vrijeme imati Adriana u PES-u bilo je legalno varanje. Trpao je iz svih pozicija, ali ne samo u virtualnom svijetu.</p><p>Kakav je to napadač bio! Mnogi će dodati, a kakav je tek mogao biti! U svoje vrijeme, bez ikakve sumnje, bio je jedan od najboljih napadača svijeta. Imao sve predispozicije da postane jedan od najboljih, čak i da nadmaši velikog Ronalda. Jak kao bik, brz, snažan, a o udarcu da i ne pričamo.</p><p>Odrastao je u favelama Rio de Janeira, koje vrve kriminalom i svakodnevnim ubojstvima, a sport mu je bio jedini izlaz.</p><p>I uspio je. Probio se radom i talentom, ali mnogi smatraju kako nikad nije ispunio puni potencijal. Prevedeno, mogao je biti još veći, još bolji. </p><p>Jedan od razloga može biti i taj da favele i život kakav je okusio u ranim godinama nikad nisu izašle iz njega, uvijek je taj duh favela bio s njim, u problematičnim vremenima kad se tukao s igračima na terenu i kad je imao ispade van terena. Po prvi put u životu imao je novca kao blata, a za siromašnog dečka iz favela to je bilo kao san. Odao se alkoholu i drogi, ali očeva smrt ga potpuno dotukla.</p><p>Uz to se umiješala i depresija, a kola su išla nizbrdo munjevitom brzinom. </p><p>Upao je u probleme s kriminalcima, ostao je bez većine novca koji je zaradio u karijeri, optuživali su ga za dilanje droge, vožnju u pijanom stanju... </p><p>Na vrhuncu karijere bio je jedan od najvećih, otud i nadimak 'Imperator'. </p><h2>Zlatan: Adriano je bio životinja</h2><p>U Interu je stekao najveću slavu, stigao je 2001. godine, ali tada nisu prepoznali kakvo blago imaju pa se morao dokazivati u Fiorentini i Parmi.</p><p>Vratio se u Inter 2004. godine i - eksplodirao.</p><p>Dobio je ugovor na četiri godine vrijedan preko 20 milijuna eura. U godinu dana zabio je nevjerojatna 42 gola u svim natjecanjima. Zlatan Ibrahimović rijetko daje komplimente, ali ono što je rekao o Adrianu mnogima se urezalo u sjećanje.</p><p>- Igrao sam s velikim šampionima, s igračima koji su već bili 'vau'. Igrao sam s igračima za koje sam znao da će jednom postati 'vau', ali za jednog za kojeg sam mislio da će trajati dulje od svih, a nije, to je bio Adriano. Pucao je iz svih pozicija, pokušavali su ga srušiti, nitko to nije uspio, nitko mu nije mogao uzeti loptu. Bio je životinja - rekao je Ibrahimović.</p><h2>Osmijeh koji govori: Ne trebam milijune</h2><p>Massimo Moratti ga je tretirao kao sina, pomagao mu da preboli očevu smrt, ali ni on više nije imao snage. Inter je 2009. godine raskinuo ugovor s njim, a Adriano je pokušao karijeru oživjeti u Flamengu. Kada je mislio da je došao k sebi, vratio se u Italiju i proveo godinu dana u Romi, ali sve je bilo uzalud. Opet se odao kockanju i alkoholu i bilo je jasno da nikada neće ispuniti svoj potencijal.</p><p>Danas je Adriano daleko od svjetla pozornice. Ostavio je iza sebe bogatstvo i sve beneficije koje donosi život nogometaša i vratio se svojim korijenima. Živi u favelama i govori kako je najsretniji u životu. Kao da je zaboravio na nogometnu karijeru i ono što je mogao biti. </p><p>Prije mjesec dana su ga fanovi uhvatili na cesti u Rio de Janeiru, a bio je pošteno 'namazan'. U vidno alkoholiziranom stanju ga je prijatelj vodio za ruku, a znatiželjni prolaznici su ga htjeli pozdraviti. Nekako je Brazilac uspio i to obaviti iako je izgledao kao da će se u svakom trenutku srušiti na pod.</p><p>Brazilac ne zaboravlja otkud je potekao, obitelj i prijatelji kažu da je jedan od rijetkih koje novac nije promijenio. Adriano je na vrhuncu karijere imao jedan od najbogatijih ugovora u svijetu nogometa, većinu novca je spiskao.</p><p>No čini se da mu to ne smeta ni najmanje. Ne zaboravite, probleme s depresijom imao je kad je bio pun k'o brod. A sad? Kupa se u koritu, roštilja na ciglama, ali njegov zarazni osmijeh pokazuje da je život puno više od novca.</p>