'Mogli smo im dati još tri gola'

<p>Zanimljiva utakmica za gledanje, gledatelji su uživali, trebalo je biti još više golova, rekao je zadovoljni <strong>Igor Tudor </strong>nakon nevjerojatne pobjede Hajduka u 34. kolu HNL-a u kojem su 'bili' slavili 3-2.</p><p>- Tolike šanse, penal... Važna pobjeda uvijek kad se igra protiv najvećeg suparnika i dat će nam podstreka za preostale dvije utakmice. Mi smo im praktički darovali dva gola, a mogli smo dati još dva, tri. Momci su dobro trčali. Taj segment je odlučio pobjednika. U novom sistemu dobro su se snašli, Čolina je odigrao baš onako dobru utakmicu i dobar poticaj - rekao je Tudor pa se dotakao problematike s ovom formacijom:</p><p>- Konstantno imamo problem golova koji nisu tipične devetke šesnaesterca, i Jairo i Eduok su više krilni napadači pa bi to s dva napadača druge tipologije bilo ranije riješeno, ovako je uvijek teže nego što bi trebalo. Imamo završiti sezonu s ova dva kola.</p><p>Prokomentirao je i kola koja su ostala do kraja:</p><p>- Rijeka? Treba izvući ovo do kraja. Bez publike, koliko se čini. I to je to.</p>