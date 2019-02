Mogu li Ramsi zaustaviti stroj Patriotsa ili je Brady ipak jači?

Super Bowl se igra u noći s nedjelje na ponedjeljak, a tada će od 00:30 Los Angeles Ramsi i New England Patriotsi odmjeriti snage na neutralnom terenu u Atlanti.

Foto: Kirby Lee

New England Patriotsi još su krajem kolovoza u velikom broju kladionica bili favoriti za osvajanje Super Bowla, a odmah iza njih nerijetko su bili postavljeni Philadelphia Eaglesi. Da, upravo oni Eaglesi koji ove sezone nisu bili niti blizu dominantni kao u svojoj prošloj, pobjedničkoj sezoni.

Zvjezdana obrana grada anđela

Treći favoriti tada su bili Ramsi. I to s pravom, pa već prošle sezone je momčad briljantnog trenera Seana McVaya bila jaka, Jared Goff sazrijevao je pod palicom mladog vizionara, a kao šlag na tortu doveli su ovog ljeta nevjerojatna pojačanja.

Foto: Chuck Cook

Uz jednog od najboljih, ako ne i najboljeg obrambenog igrača lige, Aarona Donalda, stavili su Ndamukonga Suha. Problematičnog Suha doveli su na jednogodišnji ugovor koji ih je oslobađao rizika, no to je tada po imenima zvučalo kao najbolji par obrambenih tackleova u povijesti. Lako moguće i da je...

Foto: Derick E. Hingle

U takvu obranu doveli su tri fenomenalna cornerbacka: Aqiba Taliba, Marcusa Petersa i Sama Shieldsa.

Foto: John David Mercer

I dok se Talibu nerijetko prigovaralo kako je star i kako to nije onaj isti igrač koji je s Broncosima 2016. osvojio naslov, a Shields je bio rizična kupnja zbog brojnih problema s potresima mozga kroz prošle dvije sezone, bilo je jasno da je obrana Ramsa natrpana imenima do najveće razine - one potrebne za osvojiti Super Bowl.

Goffova renesansa

Iako bi se činilo pomalo glupim dobre igre quarterbacka koji je u ligi tek tri godine nazvati renesansom, za vrijeme 'kralja mediokriteta' Jeffa Fishera Jared Goff zaista nije izgledao kao franšizni quarterback.

Foto: Richard Mackson

Istina, radilo se o rookie sezoni u kojoj je teško dati realnu procjenu, ali činjenica je da je i van terena nizao budalaštine, u epizodi Hard Knocksa ispostavilo se da ne zna na kojoj strani Zemlje izlazi Sunce, a na terenu je izgledao izgubljeno. Fisherove ideje, ili pak nedostatak istih mu nisu išle u korist, a on sam nije izgledao kao igrač koji sam može preokrenuti putanju kluba, a pogotovo nije izgledao kao igrač vrijedan prvog izbora na draftu, pogotovo ne ako je ispod njega biran Carson Wentz.

A onda je došao 30-godišnji Sean McVay te postao najmlađi glavni trener u povijesti NFL lige. U prvoj sezoni Goffa je vratio u život te mu dao sistem u kojemu mladi quarterback može sakriti većinu svojih nedostataka te je od njega napravio Pro Bowlera. McVay je pritom odmah u svojoj prvoj sezoni osvojio nagradu za trenera godine, a Goff je od sedam presječenih lopti u sedam utakmica u rookie sezoni ostao na istom broju u 15 utakmica u prvoj godini pod McVayem.

Foto: Matthew Emmons

Samo je bacio 23 polaganja više...

Generalni menadžer ekipe Les Snead okružio ga je s briljantnim oružjima i iznimno dobrom ofenzivnom linijom. Od hvatača tu su Robert Woods, koji je prošle sezone skupio 1219 jard hvatanjem i briljantni Brandin Cooks koji već četiri sezone zaredom ima preko 1000 jardi hvatanjem. A to nisu bezazlene brojke...

Dvoglava prijetnja

No uz napad dodavanjem, Ramsi imaju još jednu snagu. Napad probijanjem.

A tu su možda i jači... Ofenzivna linija jako dobro čuva njihove probijače, a Todd Gurley zasigurno je u top pet igrača na svojoj poziciji. Pa čovjek je ove sezone imao 17 polaganja, a kako je krenuo izgledalo je kao da će ih skupiti 30!

Foto: Robert Hanashiro

Ramsi su si, pak, i na poziciji probijača priuštili luksuz da uz Gurleyja imaju još jednu kvalitetnu prijetnju. C.J. Anderson nakon pet sezona u Broncosima dobio je otpusno pismo, a nakon toga su ga uzeli Panthersi. Tu se i nije baš usrećio, igrao je loše pa ga ni oni nisu htjeli zadržati. Potpisali su ga onda Oakland Raidersi, no za tu očajnu momčad nikad nije zaigrao. Snead je potom bacio kocku, uzeo ga te potvrdio uzrečicu 'Tko ne riskira, ne profitira'.

Foto: Derick E. Hingle

Anderson je u dvije utakmice regularne sezone za Ramse imao gotovo 300 jardi trčanjem, a briljira i u doigravanju te je upravo on bitan faktor zbog kojeg McVay može mirne ruke odmoriti Gurleyja u više akcija nego što bi inače, a može na teren baciti i obojicu.

Što treba Patriotsima?

Prvo, Patriotsi trebaju zaštititi Toma Bradyja od najveće napasti losanđeleske obrane - Aarona Donalda. Ako to uspiju, u napadu su već napravili preko pola posla.

Brady funkcionira kao savršen mehanizam koji će uvijek pronaći rupu u protivničkoj obrani te iako mu treba manje vremena nego većini quarterbackova, i dalje mu treba - dovoljno vremena. Patriotsi će tako vrlo vjerojatno trebati slati po dva igrača koja će držati Donalda dalje od Bradyja, a istovremeno će morati paziti da zbog igrača više na Donaldu ne stvore rupu koju bi mogao iskoristiti Suh ili pak netko drugi.

Foto: Jay Biggerstaff

Što se tiče napada Ramsa, trebaju zaustaviti Gurleyja. Čak i solidan dio napada dodavanjem kreće od njega, takozvanim play-action dodavanjima kod kojih momčad glumi da se radi o akciji probijanjem, a da bi to funkcioniralo mora funkcionirati upravo - probijanje. Također, svoje safety obrambene igrače trebaju ostaviti dosta duboko kako bi se osigurali da hvatači Ramsa neće drastično ostaviti njihove cornerbackove u igri jedan na jedan te doći do lakih dugih dodavanja o kojima Ramsi dosta ovise.

Foto: David Butler II

Sve u svemu, Goffa se ne mora zaustaviti. Samo ga se treba drastično ograničiti. Zaustavite Ramsima probijanje i ograničite duga dodavanja, tjerajte Goffa da sam razmišlja, da mora brzo tražiti rupe u obrani kratkim dodavanjima i mogli biste dobro proći. No ako Gurley bude imao svoj dan, to će biti vraški težak posao...

Što treba Ramsima?

Uvijek kada se priča o pobjedi nad Patriotsima glavna taktika je ista - zaustaviti Toma Bradyja.

Mnoge ekipe pak tu rade grešku. Sve bacaju na blitz obrane u kojima više igrača sudjeluje u napadu na protivničku liniju te se pokušava što prije doći do quarterbacka, no tada se nerijetko ostavi prevelika rupa za protivničke hvatače, a to stvarno ne želite, pogotovo kada je jedna od Bradyjevih meta nezaustavljivi Rob Gronkowski - možda i najteži čovjek za čuvati 1 na 1 u povijesti američkog nogometa. Problem je što Bradyju treba manje vremena za razmišljanje i bacanje lopte nego što obranama u većini slučajeva treba da dođu do njega, pa to nerijetko završava dodavanjima kojima Patriotsi skupe po 15, 20, 30 ili više jardi. A to je problem.

Foto: Denny Medley

Cilj je pritisnuti Bradyja i ostaviti mu što manje vremena za dodavanje bez korištenja viška obrambenih igrača, tj. blitzanja. Na taj način ostaje šansa za pokriti sve hvatače jedan na jedan te možda i duplirati Gronkowskog, što je nerijetko potrebno.

Ramsi tu imaju odlične adute - Suha i Donalda. Pogotovo zato jer je atipično imati dva igrača koji na quarterbacka idu 'iznutra', odnosno kroz sredinu napadačke linije. Kraći je put do quarterbacka kroz sredinu, a imati dva takva igrača te konstantno stavljati pritisak na tu poziciju znatno će otežati posao najvećem igraču svih vremena. Pogotovo zato jer Brady lošije funkcionira kada mu pritisak dolazi iz sredine, a ne s rubova linije.

Sve u svemu, fokus Ramsa mora biti na zaustavljanju njihovog napada dodavanjem, jer iako Sony Michel odlično probija, u svakom bitnom trenutku lopta ipak ostaje kod - Bradyja.

Kladionice kao favorite vide Patriotse, no činjenica je da se u ovom Super Bowlu zaista sve može dogoditi... Kao i inače!