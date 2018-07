Moj prijatelj Luka: Goluža vodi treninge u Modrićevom dresu

Rukometaši Tatrana iz Prešova stoje u vrsti, svi u crnoj opremi, gotovo uniformirani, a ispred njih - Luka Modrić. U malo snažnijem, krupnijem izdanju, u liku njihova trenera Slavka Goluže. Sve je ovih dana kockasto, još malo pa će i planeta dobiti crveno-bijele obrise, a bivši hrvatski izbornik "ukockastio" je slovačku svakodnevnicu.

- Fešta se i ovdje, kako ne, uživam u svemu što se događa. Imam u momčadi četiri naša igrača, ali i većina domaćih igrača su često dolazili na ljetovanje u Hrvatsku, a gazda ima i kuću na Hvaru. Svi su jako vezani za Hrvatsku i jako im je drago zbog nas - javio se Goluža iz Prešova nakon jutarnjeg treninga.

Na treninge ovih dana, naravno, dolazi u dresu nogometne reprezentacije.

- Što su rekli igrači kad su me vidjeli? A ništa, stali su u stav mirno, ha, ha, ha...

Uživa Goluža u trenutku, kao i svaki navijač naše reprezentacije, a dres u kojem se "kočoperi" po Slovačkoj došao je s najbolje moguće adrese.

- Od Luke, naravno, on mi ga je poslao - otkrio je Goluža i nastavio:

- Dobri smo Luka i ja već godinama. Dolazio nas je gledati na OI-ju u Londonu 2012., dolazio je na naše utakmice i godinu poslije, kad se SP igrao u Španjolskoj, tako da smo se često družili. Komuniciramo i dalje, čujemo se, ne baš svaki dan, ali u kontaktu smo. Doduše, tijekom SP-a puno manje, ne želim ga smetati ili opterećivati.

- Od početka Luka ističe da imaju zaista nevjerojatnu atmosferu. Kaže da je uvijek bila dobra, svih ovih godina, ali da je ovo nešto posebno. Kliknuli su od prvoga dana i vidi se da uživaju u svemu što im se događa - kazao je Goluža, koji se odmah sjetio i sličnih rukometnih dana.

- Sve me ovo jako podsjeća na onaj naš Portugal 2003. I mi smo tad bili otpisani, označeni kao momčad koja propušta šanse, koja je godinu prije bila zadnja na EP-u, a onda smo došli tamo i otišli do kraja. Vjerujem da će tako biti i s njima, nevjerojatno je s koliko emocija igraju, s koliko srca... Jedina je razlika što mi nismo imali previše vremena uživati u svemu tome, budući da smo sljedeću utakmicu redovito imali u roku 24 sata, pa nismo stigli ni slaviti, ni odmoriti se...

Jedva stvar posebno je oduševila čovjeka koji je kao igrač osvojio dva olimpijska zlata, jedno svjetsko, još gomilu medalja, s čime je nastavio i kao izbornik.

- Presretan sam zbog rezultata, naravno da je to najvažnije, ali oduševljava me i kako su dečki ujedinili Hrvatsku. Bili smo toliko razjedinjeni, no oni su još jedanput dokazali da sport najbolje spaja ljude, briše razlike. Svi žive za njihov uspjeh, cijela nacija, i to je velika pobjeda - vjeruje Goluža.

Osim Hrvata, Slovaka i ponekog Čeha, ima Keta u momčadi i - Francuza. Iz Saint-Raphaela ovog ljeta stigao je desni vanjski Afanou Gatine Titouan (23).

- Gleda nas ovih dana u čudu, ne može vjerovati s koliko emocija mi to sve pratimo. Kod njih to baš i nije tako... Joj, neće mu biti lako ako ih dobijemo - sa smiješkom je zaključio Goluža.

Kad ih dobijemo, a ne ako, ispravili smo ga... Ajmo, Hrvatska!

