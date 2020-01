'Molio sam Boga da primim tu loptu, zatvorio oči i - pogodio!'

On mi je dodo loptu, njega dajte, njega! Stavite naslov jedini srednji vanjski koji hoće dodati Musi! on vjeruje u mene! Moramo se šaliti, a molio sam Boga prvo da uhvatim loptu, a onda sam se okrenuo, puknuo i zabio gol, rekao je Željko Musa nakon što je zabio odlučujući gol Bergerudu (29-28) i odveo Hrvatsku u finale Europskog rukometnog prvenstva!

- Vratilo se za Francusku, bili smo hrabri do kraja. Kad sam pogledao lica igrača u produžecima, bili su hrabri, nisu odustajali. Kad su oni poveli, mi smo se vratili, svega je bilo. Bili smo dosljedni, uporni i nakon 10 godina igramo prvo finale i dati ćemo sve od sebe da osvojimo ono što Hrvatskoj nedostaje - rekao je heroj utakmice.

Protiv Španjolske je bio najbolji igrač, zabio je 10 golova, ali danas ga jednostavno nije išlo. Igor Karačić bio je istrošen, većina ideja završavala je - u bunaru. Zabio je dva gola iz deset pokušaja, ali opet , bio je tu kad je bilo najpotrebnije i proigrao Musu.

- Tolko sam istrošen bio da je to strašno. ubio sam se protiv Španjolske i ne znam kako smo izdržali ovo. Ali za nedjelju ćemo imat' snage. Ova zadnja lopta Musi, u trenutku kad se odbila od stative, ne znam jel' ju je Šego obranio pa kad je došla u Duletove ruke, pogledao sam, bilo je devet sekundi do kraja i vidio sam dva tri protivnička igrača i samo sam čuo Duleta iza: Kara! Kara!, ali vidio sam Musu, pružio je ruku i to je bila najbolja opcija. Hvala dragom Bogu, 2017. je bila ista situacija, tad je bio penal, a ovaj put je zabio. Vratilo se čovjeku s velikim srcem na najbolji mogući način - rekao je Karačić i dodatno se ispričao putem Instagram storyja.

- Oprostite svi na potrošenim živcima. Na mojim zicerima, na nečijim glupostima. Ali Hrvatska je u finalu, idemooooo - napisao je Kara.

I Luka Stepančić je danas zabio tri gola iz osam pokušaja, ako da se ruka skratila u nekim trenutcima, ali ipak se izdržalo do kraja. SAt i tri minute bio je na terenu i na kraju mogao slaviti prolazak u finale Europskog prvenstva.

- Jučer na press konferenciji kad su pitali koja je prednost naše ekipe, rekao sam mentalna snaga. Nemamo neku širinu, sa ozljedom Cindrića se pogoršalo. Ja sam sam na desnom vanjskom, dokazali smo sami sebi da možemo, a kad si tako nešto dokažeš, onda te to gura dalje. Minus 5 s Njemačkom, Minus 6 sa Španjolskom, danas, oni su vodili dva tri , pa mi, pa smo se vraćali, moglo je na bilo koju stranu, ali očito smo više zaslužili - rekao je Stepančić pa dodao:

- To je ta naša snaga, ponavljam, svako je dao svoju rolu od početka prvenstva. Netko je iskočio tad, netko iskočio danas, kad se tako igra sa srcem, teško će nas neko pobijediti. Izbornik nam stalno ponavlja cifru od deset godina i to zvuči ogromno za jednu reprezentaciju kao što je Hrvatska. Ali vratili smo se tamo gdje smo htjeli, bit će večeras lijepo zaspati kad znamo da imamo medalju, ali malo je onako bezveze da budeš drugi u Europi.

Sad slijedi kratak odmor pa finale u nedjelju u 16.30. Nije upitno, ide se po to toliko željeno zlato.

- Ipak je ljepše biti prvak. Mislim da nećemo puno slaviti, drugi korak je odrađen nakon prvog koji je bilo polufinale i idemo po ono što smo došli. I sad smo se malo smirili, idemo u svlačionicu, a onda koncentracija na ono što smo došli - zaključio je Luka.

