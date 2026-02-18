Obavijesti

CRYSTAL PALACE - ZRINJSKI

Momčad teška pola milijarde eura u Hercegovini, Sosa stigao doma: 'Najbolji ikad je igrao tu'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Crystal Palace dolazi u Mostar na dvoboj sa Zrinjskim! Borna Sosa vraća se u domovinu predaka. Trener Glasner najavljuje borbu za pobjedu, ali oprez pred organiziranim Mostarcima

Admiral

Engleski premierligaš Crystal Palace, osvajač FA Cupa čija momčad vrijedi impresivnih 536 milijuna eura, stigao je u Hercegovinu gdje ga u četvrtak od 18.45 čeka prvi dvoboj šesnaestine finala Konferencijske lige kod Hrvatskog športskog kluba Zrinjski vrijednog osam milijuna eura u Mostaru. Uoči utakmice pred novinare su stali trener Oliver Glasner i hrvatski reprezentativac Borna Sosa, koji će ovaj susret dočekati u posebnom ozračju jer se vraća u kraj iz kojeg potječe njegova obitelj. Sosa, koji je odrastao u zagrebačkom Prečkom, nikada nije skrivao hercegovačke korijene.

- Sosa je argentinsko prezime, ali moji su stigli iz Hercegovine, iz Posušja. Tamo imam obitelj, pa idem preko ljeta - rekao nam je jednom prilikom hrvatski reprezentativac koji nije igrao u Premijer ligi BiH, ali jedan njegov suigrač iz reprezentacije jest:

- Znam klub još odavno jer je najbolji hrvatski igrač svih vremena Luka Modrić igrao ovdje. Zrinjski je jako poznat klub u Hrvatskoj i znamo da žele igrati nogomet. Veselimo se sutrašnjoj utakmici - rekao je Sosa.

O prilagodbi europskom ritmu dodao je:

- Svaka momčad ima uspone i padove. Mi smo dobro krenuli pa možda malo pali u Europi. Ova je konkurencija specifična. Pobijediš i ideš dalje, izgubiš i ispadaš. Pristup nam je uvijek isti: ići na pobjedu, ali moramo biti strpljivi. Ipak su pred nama dvije utakmice.

UEFA Conference League - Crystal Palace v KuPS
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Trener Crystal Palacea Oliver Glasner najprije se osvrnuo na stil igre Zrinjskog i izazov koji očekuje njegovu momčad.

- Pogledao sam njihovu utakmicu protiv Borca u subotu (pobjeda Banjalučana 3-0, op.a.). Susret je bio puno izjednačeniji nego što rezultat pokazuje, moglo je biti 1-1 da nije bilo poništenog gola. Oni vole igrati nogomet, imaju tehnički dobre igrače i pokušavaju graditi napad. Ne znamo hoće li igrati s četvoricom ili petoricom otraga, ali njihov stil uključuje puno dodavanja i hrabru igru - rekao je Glasner.

Naglasio je da Zrinjski rijetko prima puno golova, ali ih ni ne zabija previše, što njihove europske utakmice čini vrlo tijesnima.

- Mostarci su jako organizirani. Obično su to utakmice s malim brojem golova. Zato imamo respekt prema njima, ali ovdje smo da pobijedimo i pokažemo dobru izvedbu.

Austrijski stručnjak očekuje da će momčad Igora Štimca igrati hrabro.

Premier League - Crystal Palace v Fulham
Foto: Matthew Childs/REUTERS

- Ne mislim da će igrati izrazito defenzivno. Često visoko pritišću i stvaraju šanse iz presinga. Ali ako im probiješ taj prvi val, onda se brane s devet ili deset igrača oko kaznenog prostora. Zato je važno biti strpljiv, ali i agresivan kad izgubimo loptu.

O dvomeču je dodao:

- I u prvoj i u drugoj utakmici cilj je isti, ići po pobjedu. Ne volim ulaziti u utakmicu s idejom da je remi dobar. Želimo igrati, napadati i zabijati, ali uz dobru ravnotežu.

Glasner je potvrdio da se nitko od ozlijeđenih nije vratio u kadar. Jeff Lerma ozlijedio je zadnju ložu protiv Burnleyja i neće ga biti oko tri tjedna. Eddie Nketiah doživio je novi zastoj i izbivat će još nekoliko tjedana, a Jean-Philippe Mateta je u procesu rehabilitacije i očekuje se povratak kroz dva do tri tjedna. Utakmicu sudi Litavac Manfredas Lukjancukas, a prijenos je na kanalu Arenasport 3.

