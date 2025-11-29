Obavijesti

Monaco dobio PSG u derbiju!

Monaco dobio PSG u derbiju!
Foto: Manon Cruz/REUTERS

PSG je ostao prvi, ali ga nakon ovog kola mogu preskočiti i Marseille i Lens. Monaco je stigao ne peto mjesto ljestvice

U derbi dvoboju 14. kola francuske Ligue 1 nogometaši Monaca su na svom terenu svladali aktualnog prvaka Paris SG s minimalnih 1-0.

Pogodak odluke postigao je Minamino u 68. minuti čime je Monaco prekinuo gubitnički niz u ovom mjesecu. Naime, sve tri prethodne ligaške utakmice u studenome Monaco je izgubio.

Uz to je Monaco morao od 80. minute igrati s igračem manje nakon isključenja Kehrera. Sačuvao je minimalnu prednost, a ovo je bila treća prvenstvena utakmica u nizu kako Monaco završava dvoboje s desetoricom.

Ligue 1 - AS Monaco v Paris St Germain
Foto: Manon Cruz/REUTERS

PSG je ostao prvi, ali ga nakon ovog kola mogu preskočiti i Marseille i Lens. Monaco je stigao ne peto mjesto ljestvice.

Sve ostale utakmice ovog kola odigrat će se u nedjelju. Parovi su Strasbourg - Brest, Angers - Lens, Le Havre - Lille, Lorient - Nica i Lyon - Nantes.

