Monaco izbacio Barcu, prošao i PAO. Poznati parovi Final Foura

Nakon Olympiacosa, Fenerbahčea i Monaca, košarkaši Panathinaikosa ugrabili su posljednju kartu za Final Four Eurolige koji će se održati od 23. do 25. svibnja u Abu Dhabiju. Branitelj naslova je u odlučujućem, petom susretu četvrtfinala pred svojim navijačima pobijedio Anadolu Efes sa 75-67 slavivši sa 3-2 u seriji na tri pobjede.

Pao je vodio 1-0 i 2-1 u seriji, no Efes je uspio izboriti "majstoricu". No, više od toga nije išlo. Peta utakmica protekla je u dominaciji domaćina koji su posve zasluženo slavili. Atenski sastav je vodio cijelu utakmicu izuzev rezultata 3-2 na staru susreta. U drugoj četvrtini Grci su imali i 23 razlike (36-13), no na poluvremenu je bilo +11 (41-30). Treća dionica je završila s +7, a domaćin je u zadnjoj četvrtini obranio prednost nakon što je u nekoliko navrata imao 10 koševa razlike.

Panathinaikos je do pobjede predvodio Cedi Osman sa 28 koševa i osam skokova, Kendrick Nunn je dodao 12, a Jerian Grant 11 koševa. Kod Efesa najefikasniji su bili Elijah Bryant sa 16 i Shane Lakrin sa 11 koševa.

Majstorica je odlučivala i u susretu između Monaca i Barcelone, a na koncu je momčad iz Kneževine slavila sa 85-84. Monaco je drugi put u svojoj povijesti izborio Final Four nakon što je na završnom turniru sudjelovao i prije dvije godine kada je osvojio treće mjesto.

Monaco je protiv Barcelone poveo 2-0 u pobjedama, no Katalonci su uspjeli izjednačiti, pa je o putniku na završni turnir u Ujedinjene Arapske Emirate odlučivala "majstorica" u Kneževini. Bila je to utakmica puna preokreta, a na koncu je presudio koš Mikea Jamesa 55 sekundi prije kraja. U preostalih, gotovo minutu, obje su ekipe mogle zabiti, ali više nije bilo koševa.

Gosti su bolje ušli u susret i prvu dionicu dobili su sa četiri razlike (19-15). Sredinom druge četvrtine Monaco je okrenuo rezultat i na poluvrijeme otišao sa +6. U trećoj dionici bilo je i deset razlike za domaćine, ali je Barca izjednačila na 54-54, a na otvaranju zadnjeg perioda i povela. U posljednjoj četvrtini momčadi su se izmjenjivale u vodstvu, a u neizvjesnoj završnici slavili su domaćini.

Monaco je do velike pobjede predvodio James sa 20 koševa i pet asistencija, Georgios Papagiannis je postigao 17 koševa uz pet skokova, dok su po 11 koševa zabili Alpha Diallo i Matthew Strazel. Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Kevin Punter sa 19 koševa i šest skokova, dok su po 16 koševa zabili Willy Hernangomez i Justin Anderson.

Monaco će u polufinalu igrati protiv Olympiakosa koji je sa 3-1 u pobjedama porazio Real Madrid. Plasman na Final Four ranije je izborio i Fenerbahče sa 3-0 protiv Paris Basketballa, a protivnik turskog sastava bit će Panathinaikos.

FINAL FOUR - polufinale (23. svibnja)

Olympiakos - Monaco

Panathinaikos - Fenerbahče